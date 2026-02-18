Prorrogarán el contrato de limpieza de los edificios y dependencias municipales de Tarragona

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona debatirá, este viernes, la prórroga de los lotes A y C del contrato de limpieza de los edificios y dependencias municipales del consistorio y del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) por un año más. Se trata de una decisión prevista en los pliegues de cláusulas y que permitirá mantener la continuidad de un servicio considerado esencial y de interés público.

El lote C, que incluye la limpieza de centros escolares, jardines de infancia, la Escuela de Música y la Unidad de Escolarización Compartida, se adjudicó en la empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL. El contrato inicial, firmado el 20 de febrero del 2024, tiene una duración de dos años y un importe total de 2.752.014,97 euros (IVA incluido). La propuesta de prórroga es de un año —hasta el 28 de febrero del 2027—, con un coste plurienal de 1,9 millones (IVA incluido). Con respecto al lote A, que cubre los edificios y dependencias municipales, la empresa Servinet asumió el servicio el 1 de marzo del 2024 con un importe inicial de 1.740.101 euros (IVA incluido) por los dos años de contrato. También se quiere prorrogar hasta el 28 de febrero del 2027, con un coste de un millón de euros. La tramitación cuenta con informes favorables de Viceintervención y del Secretario General, y todavía habría una segunda prórroga disponible si fuera necesaria.