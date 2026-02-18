Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La portavoz popular, Maria Mercè Martorell, ha reclamado actuaciones urgentes en el barrio de Bonavista. La portavoz del Grupo Municipal PP en el Ayuntamiento de Tarragona ha pedido elaborar y ejecutar un plan integral de mantenimiento en todo el barrio que incluya la reparación de aceras, asfalto, mobiliario urbano y alumbrado público. Los populares lo defenderán en forma de moción en el pleno ordinario de este viernes.

La líder popular ha destacado el barrio de Bonavista no es ajeno al abandono general de toda la ciudad y sus barrios. «La ciudad sufre un abandono y una falta de voluntad al mantenerla en perfectas condiciones». «Los vecinos y vecinas denuncian insalubridad en las calles, aceras en muy mal estado y espacios comunes en deficiente mantenimiento. También nos han pedido más seguridad con más agentes y mejor iluminación», ha explicado Martorell, quién ha indicado que el barrio necesita una de las comisarías u oficinas de la Guardia Urbana de seguridad para acercar a la policía a la ciudadanía.

El Partido Popular también ha trasladado la denuncia de los vecinos y vecinas que indica que la junta de la Asociación de Vecinos está caducada desde principios de 2025, sin que haya habido elecciones para renovarla. «Los vecinos y vecinas lamentan que esta situación provoca incertidumbre, que la comunicación con la entidad es prácticamente inexistente y que su representación se está debilitando», ha expresado la portavoz.

La moción que defenderá el grupo popular en el Ayuntamiento de Tarragona insta en el Ayuntamiento a elaborar y ejecutar un plan integral de mantenimiento del barrio de Bonavista, a incrementar la limpieza viaria y el mantenimiento de los espacios públicos, a actuar en el parque de la iglesia, clausurado desde hace meses, a reforzar la presencia de la Guardia Urbana y a instalar la comisaría u oficina de proximidad. «Se tiene que garantizar que el espacio público sea el adecuado por una ciudad del siglo XXI. Tenemos que recuperar el barrio, volver a generar actividad, seguridad y orgullo de pertenencia. Eso sólo es posible con un Ayuntamiento presente, con servicios municipales bien gestionados para que funcionen correctamente», ha concluido Martorell.