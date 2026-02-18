Investigadores de la URV diseñan un método para monitorar baterías sin generar interferencias en la red

Un equipo de investigadores de la Universidad Rovira y Virgilio (URV), Nanyang Technological University de Singapur, la Universidad de Melbourne y la City University de Hong Kong han diseñado un método para monitorar baterías sin generar interferencias en la red.

La investigación se centró en sistemas de almacenamiento basados en convertidores modulares multinivel en cascada. Este tipo de arquitectura, cada vez más utilizada en aplicaciones por término medio y alta tensión por su escalabilidad, está formada por módulos independientes.

Cada módulo integra una batería, un convertidor de corriente continua —el tipo de corriente propio de las pilas y baterías— a corriente alterna —lo que se utiliza en el transporte de energía eléctrica y en el consumo en los hogares, es decir, en los enchufes— y la electrónica de control correspondiente.

La solución que proponen aprovecha los beneficios de estas estructuras modulares: en vez de aplicar una perturbación a una sola batería para monitorarla, lo hacen a todas las del sistema modular. Pero las perturbaciones no se aplican al mismo tiempo a todos los módulos, sino que se ejecutan de manera escalonada. Esta cadencia hace que, cuando las perturbaciones se encuentran en la salida común hacia la red, se cancelen entre ellas. De esta manera, cada batería recibe la excitación necesaria para ser analizada pero la corriente que llega a la red mantiene su forma habitual y no incorpora interferencias.