La Generalitat documenta a 846 víctimas más de la Guerra Civil y el franquismo en Tarragona

La Generalitat de Catalunya ha documentado a 846 nuevas víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en Tarragona después de una investigación impulsada por la Direcció General de Memòria Democràtica que amplía de «manera significativa» el conocimiento sobre la represión y las consecuencias del conflicto y la dictadura en la ciudad.

El estudio, titulado Les víctimes mortals de la Guerra Civil i el franquisme a Tarragona y realizado por la historiadora Esther Gutiérrez Escoda, ha permitido identificar 749 víctimas con nombres y apellidos, mientras que las 97 restantes constan como «desconocidas», entre las cuales se incluyen hombres, mujeres y niños.

El trabajo también ha profundizado en la documentación de las personas muertas en el Hospital Militar del Cuerpo V del Ejército del Ebre, establecido en el edificio de la Savinosa, donde se han registrado 231 víctimas. De estas, 67 murieron por enfermedad, mayoritariamente a causa del tifus, y no directamente por actos bélicos.

En conjunto, sumando las víctimas identificadas anteriormente y las nuevas incorporaciones, la base de datos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica recoge actualmente 1.681 inhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista que han sido localizadas en alguna de las fosas del cementerio municipal de Tarragona.

Según la Generalitat, estas inhumaciones se han podido situar tanto en el cementerio de Tarragona —en el Panteón Militar, en las fosas comunes dignificadas (incluida la fosa neutra) y en nichos— como el Cementeri Britànic (Els Jans).

El total de víctimas registradas en la ciudad de Tarragona asciende a 2.340 personas: 1.333 corresponden al periodo de la guerra (bombardeos, soldados muertos en los frentes o en hospitales, prisioneros de guerra y violencia en la retaguardia) y 1.007 ena la represión franquista, de las cuales 800 fueron fusiladas, además de las que murieron en la Prisión de Pilats, a causa del tifus o de las deplorables condiciones de reclusión.

El estudio combina la consulta de archivos y fondos documentales, la revisión de bibliografía especializada y el trabajo de campo con el objetivo de determinar la localización y el estado de conservación de las fosas y sepulturas de este periodo histórico en la ciudad.