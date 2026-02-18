La Especial Danza vuelve a Tarragona: contará con 15 compañías y tiene la previsión de 250 asistentes

Tarragona volverá a ser el escenario de Especial Danza, la jornada profesional que busca impulsar la contratación de espectáculos de danza en el mercado catalán y establecer alianzas. La segunda edición de la iniciativa se celebrará el 25 de marzo en el Palacio de Congresos y reunirá 15 compañías escogidas en una convocatoria con más de 120 aspirantes.

La organización prevé que la Especial Danza reúna a 250 asistentes, entre compañías y profesionales del sector cultural. La jornada arrancará con ‘Especial Showcase’, donde 9 compañías presentarán fragmentos de los espectáculos preparados para estrenar. En cambio, la categoría ‘Especial Lab’, mostrará 6 piezas en fase de creación. Las inscripciones profesionales de la Especial Danza están abiertas hasta el 18 de marzo.

La jornada profesional, que es bienal y gratuita, se propone convertirse en el espacio de referencia para reforzar el mercado interno de la danza y reactivarlo, impulsando la distribución territorial de esta disciplina, y conectando técnicos y técnicas municipales y programadores y programadoras de artes escénicas del país con los profesionales que forman parte del ecosistema.

Las propuestas seleccionadas por el ‘Especial Showcase’ son ‘BAUNSBAK’ de Elvi Balboa / Move 25 SL; 'Mis Alegrías’ del Colectivo Lamajara; ‘ERCÁS’ de Silvia Batet; ‘Paisajes. ESTUDIO #2’ de CreaMoviment; ‘Buena víbora amansa las fieras’ de Arnau Pérez; ‘Bailar solo es un palo’ de Moveo; ‘Suite nº 4: DON NOT DISTURB’ de Hotel Colectivo Escénico; ‘360º’ de La Gualtero, y ‘ALETA’ de la Cía. Marc Fernández.

Con respecto a las creaciones que formarán parte de ‘Especial Lab’, se trata de ‘FIEBRE’ de LaCerda; ‘KAAMOS’ de Anna Rubirola; ‘Brida’ de Ester Guntín; ‘INTER:FASE Uku'Pacha Blueprints of Hombre’ de Ravid Abarbanel, y ‘Negro Luz’ de Raquel Klein.

Los espectáculos programados a Especial Danza forman parte de Programa.cat, el sistema de ayudas del Departamento de Cultura para dar apoyo a las programaciones municipales de artes escénicas y música.

La convocatoria abierta de la Especial Danza reunió más de 120 artistas y compañías de danza de Cataluña. Una comisión de expertos de la danza seleccionó los 15 que participan. Los integrantes de esta comisión son Pau Estrem, Giulia Poltroneri, Kena Rodríguez, Vanessa Gatell y Guillem Rius.

Especial Danza se suma junto con CataLANDance a las acciones de fomento del mercado de la danza, y conjuntamente conforman el Mercado estratégico de la danza de Cataluña.