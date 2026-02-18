ERC propone dos nuevos centro cívicos para reforzar la vida cultural y comunitaria en el centro de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona lleva al Consejo Plenario de febrero dos mociones para impulsar un centro cívico y cultural en el antiguo edificio del ICAC en la Part Alta, y un centro cívico en la antigua Facultad de Letras, en torno a la plaza Imperial Tàrraco, cumpliendo así los acuerdos presupuestarios de 2024 y respondiendo a una demanda vecinal histórica del centro de la ciudad.

La moción de ERC propone crear el nuevo equipamiento en el edificio municipal que hasta ahora ocupa el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), entre la plaza del Fòrum y la plaza de Rovellat, aprovechando su traslado a Tabacalera y el retorno de la Colla Xiquets de Tarragona en Santa Anna. El objetivo es recuperar un equipamiento sociocultural de referencia después del cierre del Centro Sociocultural de la Part Alta por problemas de humedades.

«Hace demasiados años que la Part Alta vive sin un equipamiento digno de referencia y eso tiene consecuencias directas en la cohesión social y la vida cotidiana del barrio», ha denunciado el alcaldable de ERC, Xavi Puig. «Lo que proponemos es un centro cívico moderno, accesible y funcional al antiguo edificio del ICAC, un espacio estratégico, con más de mil metros cuadrados y perfectamente situado para convertirse en el corazón comunitario y cultural de la Part Alta».

Puig recuerda que la red de centros cívicos se ha demostrado clave en otros barrios de la ciudad y reclama el mismo compromiso por al caso antiguo. «Los centros cívicos no son un lujo, son una herramienta básica para combatir la soledad no deseada, reforzar el tejido asociativo, integrar a las personas que vienen de fuera y ofrecer oportunidades culturales y educativas para todo el mundo», ha apuntado Puig, quien ha añadido que «si queremos que la Part Alta sea un barrio con vida y sólo un decorado para turistas, hay que apostar con presupuesto, proyecto y voluntad política, y eso es exactamente lo que ponemos sobre la mesa con esta moción».

Centro Cívico Edificio Letras

Por otra parte, los republicanos también proponen impulsar un centro cívico en el edificio de la antigua Facultad de Letras, situado en la plaza Imperial Tàrraco. La portavoz, Maria Roig, ha defendido que se trata «de una demanda histórica del vecindario» y ha recordado que la propuesta ya formaba parte del acuerdo presupuestario: «Hablamos de un acuerdo de presupuesto cero, porque la partida ya estaba reservada en las cuentas del 2023. Ahora lo que toca es cumplir la palabra y hacerlo realidad», ha afirmado Roig.

Desde de ERC apuntan que la plaza Imperial Tàrraco es uno de los principales puntos neurálgicos de Tarragona, «un espacio de paso y convivencia donde confluyen vecinos, familias y parte de actividad comercial». Por eso, consideran fundamental disponer de un equipamiento público que pueda acoger actividades educativas, culturales y de ocio para todas las edades. Encarnado destacado la importancia de este centro cívico que «daría respuesta a las necesidades de niños, gente joven y personas mayores del Eixample y los nuevos ensanchas, desde Pere Martell hasta Marquès de Montoliu, desde la Rambla Nova hasta las Avenidas Andorra y Roma, convirtiéndose posiblemente, con el centro cívico que albergaría en más población».

La portavoz republicana destaca que el futuro de este centro cívico también contribuiría a reducir el aislamiento social, fomentar el diálogo intergeneracional y reforzar la cohesión y la convivencia en el corazón de la ciudad. «Se trata de crear un espacio que empodere a la ciudadanía, promueva valores como la igualdad y la solidaridad, y se convierta en un punto de encuentro», ha concluido Roig quien ha puntualizado que este centro cívico y cultural sería complementario con el traslado del OMAC en la Imperial, dado que el edificio tiene mucho espacio disponible.