La comparsa que ha ganado el Carnaval de Tarragona 2026: lista de todas las premiadas

La Pandora Comparsa se ha alzado con el primer premio del Concurso de Comparsas del Carnaval de Tarragona 2026 gracias a su propuesta ‘El Jardí dels Ocells del Paradís’. Así pues, esta comparsa, como primera clasificada, se ha llevado 1.500 euros y próximamente deberá decidir si el próximo año reinará como Rey o como Reina del Carnaval 2027.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros y el Trofeo ‘Ninota del Carnaval’, ha sido para la comparsa Aerodance con la temática ‘Sortílega’. En el apartado de premios honoríficos, La Colla la Bota recibió el galardón a la ‘Participació i Promoció 2026’, por su implicación en diversos actos y por recopilar la historia de los juicios del Carnaval en un libro.

La comparsa Aerodance, segunda clasificada del Concurso de Comparsas.Marc Colilla Hurtado

El premio ‘Simpatia 2026’ ha sido para El Petit Príncep de la comparsa Cayo Largo, considerado el gran protagonista de su historia, mientras que La Murga ha obtenido el reconocimiento a la ‘Sàtira 2026’ por su crítica sobre las balizas. Por su parte, la comparsa Platinum ha recibido el premio ‘Sostenibilitat 2026’ gracias al aprovechamiento de conchas de mejillón recogidas en restaurantes de la ciudad para la elaboración de su vestuario.

Además, quince comparsas han recibido premios ex aequo a la calidad por sus puntuaciones en la Rua de l’Artesania, lo que les garantiza participar en la Rua de Lluïment del Carnaval 2027. Las comparsas premiadas han sido Amics de la Part Alta, Artífex Comparsa, AVV Residencial Palau – Torres Jordi, Cayo Largo, Colours Fantasy, Comparsa La Unió ACUAE, Comparsa Platinum, Escola de dansa i comparsa Aerodance, Golden Time, Grup de Dansa i Comparsa Disc 45, La Ballaruga, Màgic Dansa, Pandora Comparsa, Som i Serem y Spectrum Comparsa.

La comparsa Pandora, primer premio del Carnaval de Tarragona 2026.Marc Colilla Hurtado

El jurado de esta edición ha estado formado por profesionales del ámbito artístico y cultural, entre ellos la peluquera y caracterizadora Ariadna Fa Lladó, la actriz Farners Rubio Moreno, el coreógrafo Héctor López Carod, el escenógrafo Josep Pijuan Robledo, la peluquera Macarena Muñoz Moreno y el fotógrafo Manel Rodríguez Granell, encargados de valorar creatividad, puesta en escena y calidad técnica de las comparsas participantes.