Los cocineros salpimientan una gala un poco insípida

La flor y nata, nunca mejor dicho, de la gastronomía y la política de nuestro territorio se dieron cita a la Gala de los Soles Guía Repsol. «No es nada fácil reunir casi a 900 personas», dijo con razón el conseller de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper. Una de las pocas cosas elocuentes que dijo en su discurso improvisado y tedioso. Los organizadores quisieron terminar los discursos protocolarios de las autoridades al inicio de la gala, pero los parlamentos se hicieron pesados y, en conjunto, duraron cerca de una hora.

El Camp de Tarragona lo representó la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó. En alusión a un sketch fácil del presentador Jorge Ponce sobre los calçots, la reusense corrigió al malagueño, que se refirió al romesco para hablar de la salsa de calçots. Fue la única en hacer su parlamento íntegramente en catalán.

Antes, la directora de la Guía Repsol, Maria Ritter, elogió la organización del primer congreso internacional de la salsa marinera en la ciudad. El alcalde Rubén Viñuales mientras tanto se lo miraba, orgulloso de acoger la cita, aunque presentadores y autoridades le cambiaran el nombre a Robert o Raúl. El alcalde ya está acostumbrado.

Lorena Castell, la otra presentadora, y Ponce intentaron darle ritmo a la ceremonia con bromas y chistes, pero el protocolo de los discursos primero y de la entrega de tantos premios después los superó.

Todos los restauradores y cocineros merecían tener su momento de gloria encima del escenario y así fue. Aunque el proceso fuera pesado, cambiando los entregadores de los Soles sin sentido. Nandu Jubany despertó a algunos asistentes de la cabezada entrando al auditorio con un kart y Jordi Roca, pinchando como PD, fue uno de los momentos más divertidos de la noche. El mejor discurso, sin duda, fue el de Lucía Freitas, de A Tafona, que señaló la falta de mujeres en la élite del sector y, consecuentemente, entre los premiados.

El rapero Arkano fue el encargado de cerrar la gala, pero su espectáculo de improvisación con palabras quedó deslucido y quizás no fue la mejor opción para acabar la ceremonia. Poco importó, ya que esperaba un banquete extraordinario a cargo de Jubany.