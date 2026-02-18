Borrasca Pedro: El Ayuntamiento de Tarragona cierra parques públicos por la alerta de viento de hasta 136 km/h

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La llegada a la ciudad de una nueva borrasca, nombrada Pedro, ha obligado a activar la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de viento. Por este motivo, el Ayuntamiento de Tarragona ha informado de que se cerrarán los parques públicos con arbolado, como el Parc de la Ciutat, el Parc Saavedra y el Parc de l’Amfiteatre y también los recintos históricos, como el Passeig Arqueològic y el Amfiteatre.

Para este jueves se prevén fuertes rachas de viento que en el Tarragonès podrían superar los 72 km/h y, puntualmente, llegar hasta los 136 km/h. La Conselleria de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona activa la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de viento, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT), basado en las predicciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y en las posibles afectaciones asociadas.

Recomendaciones

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía cerrar puertas, ventanas y toldos; retirar tiestos y objetos de fachadas y terrazas; vigilar con el mobiliario urbano; evitar zonas boscosas; extremar la precaución en deportes al aire libre; no subir a lugares altos y expuestos al viento; o bien evitar las zonas de rompeolas, espigones ni zonas próximas al mar.