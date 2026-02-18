Así es el nuevo hostel del centro de Tarragona: 35 habitaciones y restaurante propio en 2.000 m²

En el centro de Tarragona se encuentra el Casa Roma Hostel Boutique, que abrió hace unos meses en la avenida Roma, número 32. El establecimiento ocupa 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y dispone de 35 habitaciones —16 dobles y 19 cuádruples—, todas con baño privado y equipadas tanto para estancias cortas como prolongadas.

El hostel sigue el concepto de “Vertical Living”, permitiendo que cada espacio se adapte a diferentes actividades. Los huéspedes pueden participar en talleres, sesiones de yoga, reuniones de trabajo, celebraciones o incluso organizar sus propias actividades, fomentando la interacción y un ambiente social dentro del alojamiento.

Imagen de una de las salas del Casa Roma Hostel Boutique.Cedida

Además de las habitaciones, Casa Roma cuenta con zonas de coworking, espacios para reuniones privadas o eventos, conexión Wifi gratuita, lavandería de autoservicio y alquiler de bicicletas. Todas estas facilidades permiten que los huéspedes trabajen, se relajen o exploren Tarragona de manera cómoda y activa.

El hostel ofrece también restaurante y cafetería abiertos al público, con cocina mediterránea basada en productos frescos y sostenibles. El establecimiento sirve desayuno, comida y cena de forma continua, con menús diarios y opciones de pensión completa pensadas para cubrir las necesidades de los huéspedes.