Tarragona recibe un nuevo premio como Mejor ciudad deportiva de la revista 'Gigantes'

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha recibido esta semana el premio Gigante Apoyo Institucional, Tarragona, mejor ciudad de deportes que otorga anualmente la revista Gigantes del Basket. El galardón lo han recibido una semana después de recoger el Premio Nacional de Deporte otorgado por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El premio reconoce el firme compromiso de la ciudad en el desarrollo y la promoción del deporte, especialmente, en el ámbito del baloncesto. El consejero de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler, fue el encargado de recoger el premio en la 38.ª edición de la Gala de Premios Gigantes del Basquet que tuvo lugar ayer por la noche en la sede de Endesa de Madrid este lunes.

En su discurso en el transcurso de la gala, Soler manifestó que «hace tres años que desde el Ayuntamiento de Tarragona empezamos una apuesta muy importante por lo que es uno de los mayores motores de transformación social, el deporte. Esta apuesta, la excelente ubicación de Tarragona y las instalaciones de calidad de las cuales disponemos, nos han llevado a ser sede de acontecimientos de primer nivel. Con respecto al baloncesto, después de varias ediciones de la liga catalana ACB, la Minicopa Endesa y muchas otras citas, este año estamos preparados para ser la sede de la Copa de la Reina, una grandísima cita que nos hace mucha ilusión». El consejero también destacó que este galardón «es para todas aquellas personas, clubs y entidades de la ciudad que son el verdadero motor del deporte tarraconense».

Los Premios Gigantes son unos galardones anuales organizados por la revista especializada Gigantes del Basket para reconocer a los protagonistas más destacados del baloncesto español e internacional. Se otorgan desde finales de los años 80 y se han consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos del baloncesto en España. El premio también distingue las ciudades que apuestan de manera decidida por el baloncesto y por el deporte como motor de proyección, cohesión y dinamización económica.