Tarragona celebra el Año Nuevo Chino en el Espacio Jove Kesse con una semana llena de cultura

La programación culminará el sábado con una Jornada Cultural China abierta a toda la ciudadanía

El Espacio Jove Kesse celebra el Año Nuevo Chino

Tarragona se llena estos días de tradición y cultura oriental con la celebración del Año Nuevo Chino 2026 en el Espacio Jove Kesse. El equipamiento municipal acoge a lo largo del mes de febrero una propuesta de actividades abiertas a la juventud y al conjunto de la ciudadanía, que tendrá su punto álgido este sábado 21 con una jornada especial enmarcada en el ciclo Cultura Kesse.

Les actividades son organizadas y dinamizadas por la Asociación de Estudiantes e investigadores Chinos de la URV, que comparten durante estos días con el público diferentes elementos de su cultura a través de propuestas abiertas, participativas y pensadas para acercar tradiciones y expresiones artísticas en la ciudad.

Durante esta semana, los y las jóvenes pueden acercarse a diferentes expresiones de la cultura china a través de actividades de artes tradicionales, como la caligrafía, la creación de ventanas decorativas, los papeles recortados y un taller de cocina.

El momento central será la Jornada Cultural China de este sábado a las 19 h, una exhibición abierta al público general que combinará música, danza y presentaciones culturales. El acto pondrá el punto final a las actividades con una propuesta vibrante y participativa. El programa incluye teatro de sombras chinescas, danza del abanico, danza Feitian, danza con hanfu, interpretación con guzheng, danza del dragón y Bian Lian, el arte tradicional del cambio de máscaras.

Paralelamente, el ciclo Cultura Kesse continúa su programación habitual. Este programa estable propone cada viernes a las 20 h una cita cultural diversa con conciertos, exposiciones, performances y propuestas artísticas y comunitarias. Esta semana, de manera excepcional, el ciclo ofrecerá una doble sesión el viernes y sábado para integrar la actividad especial dedicada en el Año Nuevo Chino. El viernes tendrá lugar el concierto del dúo Nato & Ka, un dúo formado en el 2019 que empezó con la intención de aprender y estudiar la música de América del Sur.

Poco a poco fue transformándose en un viaje sin moverse del sitio, que nos lleva a recorrer un continente entero de la mano de un puñado de canciones, escogidas con afecto; versiones íntimas y sencillas de la mano de Natalia Puertas Cavero (Perú), socióloga y cantante, y de Karim Habib El Fakih (Venezuela), guitarrista y compositor.

