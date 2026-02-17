«No somos antidisturbios, estamos una unidad proactiva y de refuerzo en zonas sensibles»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

¿Cuándo se gestó la creación de la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad (UPRP)?

«Es un proyecto que viene de hace mucho de tiempo, desde que el intendente entró en el cuerpo y yo lo hice pocos meses después. Vimos que la Guardia Urbana tenía unas necesidades que se tenían que cumplir. Barcelona tiene su unidad, Reus una parecida, pero nosotros dimos el paso de formalizar de forma permanente esta unidad. Pedimos al alcalde que la decretara y dentro del organigrama que hicimos, un cambio muy radical en el cuerpo, ya está incorporada».

¿Cómo está configurada a nivel de personal?

«Tenemos dos cabos titulares y dos de reserva. Con respecto a los agentes, son doce titulares y hasta veinte de reservas. De esta forma garantizamos que siempre tenemos el personal de la furgoneta de forma completa, que no tenemos carencias».

¿Cuál es la naturaleza de la unidad?

«Cuando la presentamos hubo confusión. No somos unos antidisturbios. Aunque si Mossos nos reclama, estamos formados y procederemos a su lado, pero no entramos en un campo que no nos toca».

¿Entonces, cuál es su función?

«Somos una unidad proactiva, enfocada, tal como dice su nombre, al refuerzo de forma transversal con otras unidades de la Guardia Urbana. Patrullamos zonas de ocio, zonas como la Rambla Nueva, donde hay tiendas o gran afluencia de personas».

Proactivo, no reactivo

¿Cómo planifican estas actuaciones?

«Siempre las actuaciones son planificadas, nunca son de reacción. Aunque si hay un servicio reactivo, van. Pero la esencia cuando formamos esta unidad es que sea proactiva. Nos llegan input de la ciudadanía, de las asociaciones de vecinos. Por ejemplo, si nos dicen que en una plaza hay grupos de jóvenes haciendo botellón de 8 personas, una patrulla no puede trabajar este problema. Va la UPRP».

¿Qué balance hacen de estos primeros meses?

«Nos estrenamos en septiembre, por Santa Tecla. ‘A lo grande’ (río). Y a nivel de datos creo que tenemos unos números impecables. Les personas identificadas son casi 3.500 desde que empezamos. Es una unidad que trabaja ya con una problemática identificada y se pone a ello. No prueba a ver si encuentra algo, sino que ya sabe que encontrará cuando va al lugar donde lo han llamado».

¿Qué impacto acostumbran a tener cuando actúan?

«Cuando bajamos del furgón policial, ya hemos hecho prácticamente la mitad del trabajo. Ya lo hacemos de una forma determinada. Hacemos una línea y eso ya impacta. Te pones la boina, pones la defensa, ya hay un protocolo por hacer. Y el impacto visual es inmediato. Cuando llegas al grupo, ya están pensando qué pasará».

¿Cuáles han sido hasta ahora las zonas o franjas horarias principales de actuación?

«Cogemos toda la ciudad. No cogemos ni un barrio, ni sólo la Rambla, estamos en toda la ciudad. Desde la Rambla de Campclar si hace falta en la Punta de la Mora. Como vamos de forma quirúrgica, a problemas ya establecidos, las problemáticas las tenemos sobre todo por la noche y de fin de semana. También hacemos, por ejemplo, el Mercado de Bonavista por la mañana».

¿Y en temas de orden público, como manifestaciones?

«En orden público, nosotros no tocamos si no nos llaman. Nosotros tenemos nuestro trabajo. Hacemos la nuestra. La competencia exclusiva es de Mossos. Hay que decir que la colaboración entre cuerpos es muy buena».

¿Cómo augura el futuro de la unidad? ¿Prevén ampliarla?

«El resto de unidades están mucho contentos, el cambio ha sido muy radical. Muchos nos preguntan si abriremos más plazas. Yo creo que hemos ganado mucho con esta unidad. Cuando llegue el año haremos una valoración, con muchas estadísticas y veremos qué podemos mejorar».

¿Cuál es su objetivo final?

«El objetivo que tiene la policía y esta unidad es que la percepción de inseguridad esté baja, que la gente se sienta segura. Que vaya por la Rambla, vea un par de policías y le dé esta sensación de seguridad. Trabajamos para que eso, con el tiempo, se piense siempre de forma positiva».