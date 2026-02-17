El retorno más esperado: el Cortijo de Tarragona reabrirá puertas este miércoles

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El bar El Cortijo de Tarragona volverá a abrir este miércoles después de unas semanas marcadas por la tristeza por la muerte de uno de sus propietarios, a los 61 años. El establecimiento, todo un referente de los desayunos de tenedor en la ciudad, reanudará la actividad con la voluntad de mantener vivo su espíritu de siempre.

En un mensaje dirigido a la clientela, el equipo ha expresado: «Queridos amigos y clientes, este miércoles volvemos con el mismo placer de serviros como los últimos 48 años. Gracias, Tete, por todo lo que hemos vivido»!. Unas palabras que reflejan la emoción y el recuerdo hacia quien formó parte esencial de la historia del local.

El Cortijo, situado en la calle Rebolledo, en la Parte Baja de Tarragona, fue inaugurado el año 1978 y desde entonces se ha consolidado como un punto de encuentro habitual para generaciones de tarraconenses. Con la reapertura, el bar empieza una nueva etapa sin renunciar a la esencia que lo ha convertido en todo un símbolo gastronómico popular de la ciudad.