Port de Tarragona propone a Zaragoza una alianza estratégica con la logística aragonesa

El Port de Tarragona ha reforzado este martes su compromiso con Aragón durante la jornada ‘Port Tarragona: creando cadenas de valor para el noreste de la península’, celebrada en la Cámara de Zaragoza. Santiago J. Castellà, presidente del Port, ha defendido la importancia de una estrategia conjunta para potenciar el transporte ferroviario y las infraestructuras logísticas, con el objetivo de consolidar el nordeste peninsular como región competitiva.

Según Castellà, los proyectos del puerto tarraconense, como la nueva terminal marítima para contenedores y carga general, así como la terminal ferroviaria de Guadalajara – Marchamalo, abrirán oportunidades de negocio tanto para Port Tarragona como para el sector industrial y logístico aragonés, reforzante el eje logístico que une Cataluña y Aragón.

La jornada ha contado con la presencia de los presidentes de las cámaras de comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya; Teruel, Antonio Santa Isabel; y Huesca, Manuel Rodríguez Chesa; además de los presidentes de las cámaras de comercio de Tarragona, Laura Roigé; de Reus, Mario Bàssora y de Lleida, Jaume Saltó. También han asistido representantes de Aragón Plataforma Logística y de Aragón Exterior.

En ella, el presidente de Port Tarragona ha asegurado que contar con un eje logístico consolidado y competitivo en el nordeste peninsular «es clave para el desarrollo de Aragón y Cataluña». En este sentido, Santiago Castellà ha añadido que «los puertos de Tarragona y Barcelona tenemos que trabajar conjuntamente con el sector logístico aragonés para mantener y aumentar nuestra competitividad. Por eso, venimos hoy a plantear una nueva alianza con la logística aragonesa».

Nuevas cadenas de valor

Castellà ha explicado que actualmente la relación entre Port Tarragona y Aragón se concentra en el ámbito de la logística de productos agroalimentarios, principalmente cereales. No obstante, ha detallado que «existen nuevos tráficos como la pasta de papel, los automóviles, la producción energética vinculada al sector eólico o los prefabricados de construcción, que pueden generar nuevas cadenas de valor entre el puerto y Aragón.»

El crecimiento de estos tráficos portuarios está estrechamente relacionado con el desarrollo de proyectos estratégicos para el puerto tarraconense, ha comentado al presidente durante la jornada. Uno de estos proyectos es la nueva terminal marítima del Muelle de Andalucía, que se encuentra en licitación. Esta terminal podrá acoger operativas de carga general y contenedores y tendrá capacidad para gestionar hasta 125.000 TEUs. «La entrada en funcionamiento de esta nueva terminal cambiará mucho la dinámica del puerto, ya que nos permitirá atraer nuevos tráficos, y también su relación con la logística aragonesa», ha afirmado al presidente de Port Tarragona.

Más ferrocarril

Otro de los proyectos que está desarrollando el puerto con un impacto directo para todo el sector logístico del nordeste peninsular es la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo. Se trata de un puerto seco de 150.000 m², con capacidad para 100.000 TEUs, que ampliará la zona de influencia del puerto hasta el centro de la península.

Castellà ha destacado la ubicación estratégica de esta terminal, situada a escasos 60 kilómetros de Madrid, pero fuera del área más congestionada, y las sinergias que se generarán con la terminal marítima del Muelle de Andalucía y la terminal ferroviaria de la Boella, que el puerto tiene dentro de su recinto. «La terminal de Guadalajara - Marchamalo nos permite unir el Corredor Mediterráneo con el Corredor del Ebro y el Corredor de Henares y nos convierte en el vértice capaz de articular el movimiento de mercancías, tanto de importación como de exportación, entre la península, la fachada mediterránea y el continente europeo,» ha explicado Castellà. Y ha añadido: «Queremos ir del brazo del Aragón en esta unión».

Asimismo, el presidente de Port Tarragona ha indicado que, para que esta unión entre corredores ferroviarios sea competitiva, hay que mejorar la conexión entre Tarragona y Aragón con desdoblamiento del trazado, gálibos y apartaderos, y aquí también queremos trabajar en diálogo con Aragón, para desarrollar una infraestructura que responda a las necesidades de ambós territorios».

Oportunidades de negocio

Santiago Castellà ha aprovechado la jornada organizada por la Cámara de Zaragoza para atraer el interés del sector empresarial aragonés, que «puede beneficiarse de un puerto próximo, no saturado y que ofrecerá nuevos espacios para tráficos tradicionales y, especialmente, para nuevos tráficos».

Al finalizar la jornada, el presidente de Port Tarragona, junto con directivos del Port, ha mantenido reuniones de trabajo con los operadores logísticos aragoneses Grup Samca, CSP Iberian Saragossa Rail Terminal SL y TMZ, para explorar vías de colaboración y oportunidades de negocio.