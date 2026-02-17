Pandora Comparsa gana el Carnaval de Tarragona 2026 con 'El Jardí dels Ocells del Paradís'

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este martes 17 de febrero por la noche, desde la plaza de la Font, se ha hecho público el veredicto del Concurso de Comparsas y la entrega de los premios del Carnaval de Tarragona 2026. El primer premio, y por tanto el Trofeo «Ninot del Carnaval», ha sido para la comparsa Pandora con la temática El Jardí dels Ocells del Paradís. Como primera clasificada se ha llevado 1.500 euros y próximamente deberá decidir si el próximo año reinará como Rey o como Reina del Carnaval 2027. El segundo premio, y por tanto el Trofeo «Ninota del Carnaval», ha sido para la comparsa Aerodance con la temática Sortílega, que como segunda clasificada se ha llevado 1.000 euros.

La comparsa Pandora, primer premio del Carnaval de Tarragona 2026.Marc Colilla Hurtado

En cuanto a los premios honoríficos, el de «Participación y Promoción 2026», dotado con 200 euros, ha sido para La Colla la Bota, por su participación en diferentes actos y sobre todo por haber recogido la historia de los juicios en un libro. El premio «Simpatía 2026», también con 200 euros, ha recaído en El Petit Príncep de la comparsa Cayo Largo, considerado el verdadero protagonista de la historia. El premio «Sátira 2026», igualmente dotado con 200 euros, ha ido a parar a la comparsa La Murga por su sátira sobre las balizas, mientras que el premio «Sostenibilidad 2026», también de 200 euros, se ha otorgado a la comparsa Platinum por el aprovechamiento de conchas de mejillón recogidas en diferentes restaurantes.

La comparsa Aerodance, segunda clasificada del Concurso de Comparsas.Marc Colilla Hurtado

Los 15 premios ex aequo a la calidad han sido para las comparsas que han obtenido mejor puntuación en la Rua de l’Artesania del sábado y que intervendrán en la Rua de Lluïment del domingo de Carnaval de 2027. Todas ellas han recibido una distinción acreditativa y 350 euros. Las comparsas premiadas han sido Amics de la Part Alta, Artífex Comparsa, AVV Residencial Palau – Torres Jordi, Cayo Largo, Colours Fantasy, Comparsa La Unió ACUAE, Comparsa Platinum, Escola de dansa i comparsa Aerodance, Golden Time, Grup de Dansa i Comparsa Disc 45, La Ballaruga, Màgic Dansa, Pandora Comparsa, Som i Serem y Spectrum Comparsa.

El jurado de este año

El jurado de esta edición ha estado integrado por la peluquera y caracterizadora Ariadna Fa Lladó, la actriz Farners Rubio Moreno, el coreógrafo Héctor López Carod, el escenógrafo Josep Pijuan Robledo, la peluquera Macarena Muñoz Moreno y el fotógrafo Manel Rodríguez Granell, responsables de valorar las comparsas participantes y decidir el veredicto final del Carnaval de Tarragona 2026.