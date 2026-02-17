La justicia en Tarragona combate la saturación haciendo juicios por la tarde: «Somos los únicos en hacerlo en el país»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

No por reiterativo deja de ser noticia. La justicia en Tarragona sufre falta de personal y afronta graves retrasos ante la situación de saturación de los juzgados. Es una de las provincias que peor está en toda España. Y lo combate con una medida única a todo el estado: hacer juicios por la tarde. «Hace unos tres meses que dos días a la semana, de 16 a 20 horas, hacemos juicios por la tarde. Hemos estado dos años detrás del Ministerio para que nos lo dejaran hacer», explicó ayer Joan Perarnau, presidente de la Audiencia de Tarragona.

La administración estatal denegó la petición hasta dos veces. La autorización inicial es para seis meses, pero ante el buen funcionamiento de la medida, Perarnau adelantó que se pedirá la prórroga para seis meses más. «La verdad es que está siendo un éxito», dijo al presidente de la Audiencia, consciente del «sacrificio» que implica para todos los operadores jurídicos involucrados: policías, funcionarios, abogados y abogadas, y los mismos magistrados. Perarnau reveló que en algunos momentos de este año hasta el 65% de las plazas judiciales han estado vacantes, un dato que ilustra la profundidad del problema. La movilidad de los jueces es uno de los factores que más estropean el buen funcionamiento de los partidos judiciales. Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), remarcó que partidos como Amposta o Valls sufren una altísima rotación de profesionales, hecho que genera «inestabilidad» y «dificulta el arraigo» de los magistrados en el territorio. Caso ha visitado hoy Tarragona para asistir a la reunión de la sala de gobierno del TSJC.

Complemento específico

Otro factor que desincentiva la incorporación a la judicatura en Cataluña es el coste de la vida. Caso reivindicó la creación de un complemento económico específico para los jueces y juezas que ejerzan en Cataluña, similar a lo que ya existe para los funcionarios de las comunidades insulares, el País Vasco o Navarra. «Vivir aquí en Cataluña es muy caro y eso a cualquier persona lo puede ver», dijo la presidenta del TSJC. «El acceso a la vivienda es difícil y el juez tiene un sueldo, y con este sueldo le llegará mucho menos aquí que a otras comunidades, remachó.

Con respecto al anuncio del Gobierno sobre la llegada de nuevos jueces, Perarnau dijo que la propuesta es muy parecida a la que ellos plantearon, aunque han pedido que los que se destinen a Tarragona sean más.

La Audiencia pedirá una prórroga al Ministerio para seguir haciéndolo

Ahora sí, Foro

Con respecto al futuro Foro de la Justicia, tanto Perarnau como Caso celebraron que el mes que viene, si todo va bien, arranquen las obras. La presidenta del TSJC remarcó que este nuevo espacio nacerá ya con la concepción de la nueva ley de eficiencia. «Será la gran joya de la normativa. Ya se proyectará como tiene que ser», dijo Caso. Con todo, todavía quedan unos tres años por el nuevo edificio.