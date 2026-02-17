Intervienen en Huelva un paquete postal con 36 kilos de marihuana con destino Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido en Huelva un paquete postal con 36,7 kilos de marihuana con destino a Tarragona que incorporaba un dispositivo de geolocalización insertado por la organización para controlar el envío.

Entre las funciones que tiene encomendadas el Departamento de Aduanas, a través de Vigilancia Aduanera, está la inspección y control de los envíos de paquetería que se realizan a través de los centros logísticos de distribución. En el marco de esas labores, el pasado 5 de febrero se realizaron diferentes inspecciones de paquetes postales en el centro de distribución de Huelva, detectándose por parte de los agentes de Aduanas varios paquetes sospechosos, que una vez comprobados dieron resultado positivo en estupefacientes.

Entre las actuaciones destaca un envió intervenido en la empresa de paquetería GLS de Huelva, con destino Tarragona, el cual, contenía en su interior flor de marihuana con un peso total de 36,7 kilos de esta sustancia.

El envío de sustancias estupefacientes a través de empresas de paquetería es un sistema frecuentemente utilizado por las organizaciones criminales de narcotraficantes con la intención de intentar eludir los controles aduaneros y policiales y así minimizar los riesgos de ser detectados y detenidos.

Estas organizaciones criminales adoptan medidas de seguridad con tecnología que les permiten conocer y controlar en todo momento la ruta de estos envíos de sustancias ilegales. En el caso del envío a Tarragona, dentro del paquete donde se intervinieron los 36,7 kilos de marihuana se encontró un dispositivo de geolocalización colocado por la organización de narcotraficantes con la intención de controlar y seguir el envío.

La mercancía intervenida ha sido puesta a disposición de la Sección de Instrucción de Huelva en funciones de guardia, quien conoce de los hechos. La investigación continúa abierta para conseguir la plena identificación de los responsables, por lo que no se descartan detenciones.