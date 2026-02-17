Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La circulación en la A-7 se vuelve a normalizar después de haber quedado afectada este mediodía en Tarragona en sentido Barcelona a causa de un accidente. El aviso se recibió hacia las 14.00 horas e, inicialmente, se cortó completamente la vía en este tramo.

Posteriormente, se habilitó un carril para permitir el paso de vehículos, aunque se han registrado retenciones de hasta 2 kilómetros. Todavía no hay confirmación exacta del número de vehículos implicados, que podrían ser dos o tres, y las personas heridas serían de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de emergencia para atender la incidencia y restablecer la normalidad lo antes posible.