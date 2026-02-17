La Audiencia de Tarragona celebrará este año cinco macrojuicios, incluyendo Innova, Inipro y el de la cooperativa de l'Aldea

La Audiencia de Tarragona celebrará este año cinco macrojuicios: el de la pieza principal del caso Innova, el caso Inipro, el de la cooperativa de l'Aldea, uno sobre blanqueo de capitales con 42 acusados y uno relacionado con tráfico de drogas.

Lo ha explicado este martes el presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, en el marco de la reunión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ha celebrado en Tarragona y que ha contado con la presencia de la presidenta del TSJC, Mercè Caso. Perarnau ha reiterado la situación de saturación que viven desde hace años. Para aliviar el colapso, ha reclamado a más magistrados y se han empezado a hacer vistas por la tarde, hecho que ha valorado positivamente.

Caso ha celebrado que desde el Ministerio de Justicia se haya aprobado la llegada de 91 magistrados en Cataluña por este año y 91 más por el año próximo. «El que nos preocupa es de donde saldrán estos jueces», ha dicho, y ha reclamado que las nuevas convocatorias sean más numerosas. A banda, ha incidido en el hecho que sean jueces catalanes, para evitar que en el futuro haya traslados, como pasa ahora, de magistrados que quieren devolver a sus lugares de origen. En este sentido, ha considerado que si hay pocos jueces catalanes en buena parte es porque el mundo del derecho todavía ofrece oportunidades de trabajo a todos los nuevos estudiantes de derecho. «Tenemos que promover vocaciones en el ámbito universitario», ha razonado Caso.

En cuanto a la demarcación de Tarragona, Perarnau ha concretado que con carácter preferente, han propuesto la llegada de un juez por las secciones penales de la Audiencia, de un juez penal para la ciudad de Tarragona, de uno de social por Reus y de uno de primera instancia de instrucción para Valls. El presidente ha confiado en que estas plazas puedan cubrirse este año.

Esta carencia de magistrados provoca un colapso en todo el ámbito judicial. Perarnau ha manifestado que únicamente a la sección segunda de la Audiencia haya diecinueve juicios con jurado popular previstos para celebrarse este año. Cada uno puede alargarse más de una semana. De hecho, los representantes del sector han afirmado que con el personal actual no hay margen ni siquiera para dar salida a todos los nuevos casos que llegan.

Todo ello, y combinado con el alto volumen de macrocausas pendientes, hace que todo el sistema se atrase y la justicia no se pueda implementar correctamente. «Las dilaciones indebidas las aplicamos sistemáticamente», ha lamentado Perarnau. Más allá de los cinco grandes juicios previstos por este 2026, de cara en el año próximo el presidente de la Audiencia tarraconense confía en que se pueda celebrar el juicio del caso IQOXE.

«Este año, sí»

En cuanto a la construcción del Foro Judicial de Tarragona, Perarnau ha avanzado que las obras empezarán durante este primer trimestre del año, a priori a mediados de marzo. La duración prevista es de un par y pico de años.

El nuevo edificio permitirá unificar los diferentes juzgados que ahora están repartidos por la ciudad y facilitar la implementación de la nueva ley de eficiencia que se ha empezado a poner en marcha este enero. «Tarragona será la gran joya de la ley, porque el edificio estará pensado para el nuevo sistema», ha indicado la presidenta del TSJC.

Caso ha valorado que de momento la nueva ley está funcionando de manera un poco desigual en los diferentes juzgados. De entrada hay inquietud entre las sedes para aplicarla porque supone un gran cambio, pero la presidenta defiende el nuevo marco legal, que aportará especialización. Con todo, uno de los factores diferenciales entre territorios es que haya o falte una oficina judicial. «A los partidos que ya tenían la nueva oficina judicial, el cambio ha estado más natural, como Amposta», ha dicho. Por otro lado, donde no había «como Reus, los está costando más porque es un cambio mucho más brusco», ha subrayado. En algunos casos incluso, se ha mostrado partidaria de revisar las relaciones de puestos de trabajo para cada uno de los servicios. A pesar de esto, ha asegurado que todo el mundo trabaja en una misma dirección, y esto ya es mucho.