Las vesículas de la grasa prostática revelan un nuevo mecanismo que favorece el cáncer de próstata

Investigadores del IRB CatSud (antes IISPV) y del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona han identificado un nuevo mecanismo que podría influir en la evolución del cáncer de próstata. El trabajo demuestra, por primera vez, que las vesículas extracelulares liberadas por el tejido adiposo que rodea la próstata —conocido como tejido adiposo periprostàtic (PPAT)— modulan el comportamiento de las células tumorales en función de la agresividad del tumor.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en muchos países occidentales. En la demarcación de Tarragona se diagnostican cerca de 670 casos nuevos cada año y, a escala estatal, más de 30.000. Aunque muchos presentan una evolución lenta, algunos pueden progresar y diseminarse, hecho que hace esencial comprender los factores que determinan la agresividad.

El estudio, liderado por Matilde R. Chacón y Xavier Ruiz-Plazas, desde el Grupo de Investigación en Biomarcadores de Enfermedades y Mecanismos Moleculares (DIBIOMEC), en colaboración con los servicios de Urología y Anatomía Patológica del Hospital Joan XXIII, revela que las vesículas procedentes de pacientes con tumores de abajo riesgo favorecen principalmente la proliferación de las células cancerosas. En cambio, las derivadas de tumores de alto riesgo no incrementan esta proliferación, pero sí que potencian la migración celular y la angiogénesis —la formación de nuevos vasos sanguíneos—, procesos clave en la progresión y diseminación del cáncer.

La investigación también evidencia que estas vesículas no sólo actúan directamente sobre las células tumorales, sino que modifican el microambiente que las rodea. En el caso de los tumores de bajo riesgo, inducen en los macrófagos un perfil proinflamatorio e inmunosupresor que podría facilitar un entorno favorable al tumor en fases iniciales. Además, los efectos detectados se asocian con la activación de vías de señalización molecular implicadas en el desarrollo del cáncer.

Los resultados indican que el tejido adiposo periprostàtic no es un elemento pasivo, sino un actor activo en la regulación del comportamiento tumoral. Las vesículas extracelulares que genera se perfilan así como posibles nuevas dianas para diseñar estrategias terapéuticas orientadas a interferir en la comunicación entre el tumor y su entorno, especialmente en los casos con más riesgo de progresión. Aunque las conclusiones provienen de modelos in vitro y habrá que validarlas en estudios más complejos, el trabajo supone un avance relevante en la comprensión de la biología del cáncer de próstata.