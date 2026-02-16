Tarragona invertirá 160.000 euros para mejorar la accesibilidad del Parque de la Ciudad con una nueva rampa

La rampa actual está integrada en unas escaleras y no cumple con los requisitos que establece el Código de accesibilidad de Cataluña.Cedida

El Ayuntamiento de Tarragona ha licitado la construcción de una nueva rampa para mejorar la accesibilidad en el Parque de la Ciudad. Esta estructura permitirá conectar la acera del intercambiador de Battestini con la zona de juegos infantiles, superando el desnivel existente —de unos cuatro metros de altura aproximadamente— con un itinerario que estará adaptado a la normativa vigente.

Actualmente, ya existe una rampa integrada en las escaleras más próximas a la calle Pere Martell, pero esta no cumple con los requisitos que establece el Código de accesibilidad de Cataluña. Según los pliegos técnicos, presenta una pendiente del 10,57% a lo largo de 21 metros sin rellanos intermedios. Tiene una anchura de 1,5 metros, pero no cuenta con barandillas. Además, su estado y su configuración la hacen poco segura y adecuada para el paso de sillas de ruedas y personas con movilidad reducida.

El nuevo camino tendrá forma de zigzag, con tramos rectos inferiores a nueve metros de longitud y plataformas intermedias. En este caso, la pendiente máxima será del 8%, mientras que la anchura se aumentará hasta los 2,2 metros, por encima del mínimo exigido. No habrá obstáculos en todo el recorrido, que dispondrá de pavimentación táctil a los extremos para avisar a las personas invidentes. Sin embargo, se colocarán pasamanos a ambos lados, se reforzará el alumbrado con la ampliación de la línea más próxima del parque y se implementará nueva señalización.

El proyecto incluye también la instalación de nuevo mobiliario urbano con sillas de hormigón en los diferentes rellanos del recorrido, que no funcionará sólo como un punto de acceso, sino que será también un lugar para contemplar y disfrutar del Parque de la Ciudad. El presupuesto de la licitación asciende hasta los 159.459,97 euros (IVA incluido) y se prevé que el plazo de ejecución de obras sea de seis meses.

Renovar la zona de juegos

Más allá de mejorar la accesibilidad, la intención del consistorio es renovar la actual zona de juegos infantil, justamente donde desembocará la nueva rampa. Tal como explicó el consejero de Espacios Públicos, Guillermo García, en Diari Més hace poco más de un año, la voluntad del gobierno municipal es adaptar esta área para hacerla «inclusiva» y apta para los niños y niños con capacidades diversas.

Esta intervención, que se hará en una segunda fase, supondría la desaparición del antiguo skatepark y la canasta de baloncesto. Aunque todavía no hay ninguna consignación económica, se calcula que la inversión podría rondar entre los 250.000 y los 300.000 euros. Durante este mandato, ya se han renovado y ampliado diferentes parques infantiles de la ciudad, como el de las plazas Verdaguer, Josep Maria Salvadó i Urpí, y General Domènech Batet i Mestres. En todos los casos, se ha querido favorecer la inclusión y la accesibilidad de las áreas de juego.

Con respecto al Parque de la Ciudad, también se han llevado a cabo mejoras los últimos meses. El pasado verano, se sustituyeron las 75 lumbreras existentes por otros con tecnología LED y, además, se incorporaron 60 nuevos puntos de luz.