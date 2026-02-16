Tarragona, cuna de la mejor gastronomía estatal con la Gala de los Soles Repsol 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

«Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar de los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por todo el territorio porque seguimos probando cosas nuevas. Las tendencias ‘gastro’ evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre diferentes regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende al sector», ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: ‘A Tafona’ (En Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’ (Madrid) y ‘Voro’ (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país. Donde es posible encontrar cocinas muy diversas que defienden los cimientos del lugar en el cual se encuentran enclavadas, pero comparten una cultura común con nexo de unión.

Así, la propuesta de Lucía Freitas a Santiago de Compostela destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en lo que las productoras y artesanas son parte fundamental. En Capdepera (Mallorca), el cocinero de Jaén Álvaro despliega en ‘Voro’ un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad. Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para 10 comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol. Se reconoce el diálogo entre vino y cocina ‘Barahonda’, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); ‘Bascoat’ (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; ‘Callizo’, que apuesta por la cocina de montaña del Alto Aragón en Ainsa (Huesca); ‘Dos Palillos’ (Barcelona), en el cual el Mediterráneo y Asia se unen con éxito; ‘Dromo’ (Badajoz) mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; ‘Fierro’ (Valencia) transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; ‘La Bicicleta’ en Hoznayo (Cantabria), se mueve entre el actual y el atemporal para desmenuzar las raíces; ‘Mesón Sabor Andaluz’ eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la sierra de Cádiz; ‘San Hô’ en Tenerife, es un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; en ‘Smoked Room’ (Madrid), las brasas y la temporada son protagonistas en esta omakase, y en ‘Vandelvira’ (Jaén) los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Solo Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles responden a las demandas de un comensal que busca frescor y cambios frecuentes para continuar la temporada al detalle. «Guía Repsol se distingue desde hace décadas para estar enganchada en la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a los que llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como los que llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esta mezcla de veterania y juventud es una de nuestras mayores riquezas», ha destacado al presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a 50 euros, como Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola&Menta (Valencia). La fusión internacional disminuye mientras aumenta entre territorios de España, de ella presumen restaurantes como Cervus (Tarragona) un mix entre Cataluña y Andalucía; Troqué (Adeje) que entronca Canarias con País Vasco y Asturias; o Besta (Barcelona) que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego. Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como EMi (Madrid), 539 Platos Fuertes en Puigcerdá (Gerona), El Bar Old School Food (Mérida) o Siseo (Lleida) y es una opción cada vez más extendida.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal que se han convertido en protagonistas. Con respecto a técnicas, las brasas están imparables después de dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

Andorra entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para Ibaya, abriendo la puerta a futuras distinciones, y 7 Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol. La Gala se ha celebrado en colaboración con Cataluña, la comunidad con más Soles de España, el 16 de febrero. El Palau Ferial y de Congresos de Tarragona ha sido el escenario de un acto emotivo y divertido presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce. Las cocineras y cocineros galardonados han podido disfrutar de ciudades tan emblemáticas como Tarragona y Reus, donde se celebró la fiesta de bienvenida, en los nuevos Soles el domingo 15 de febrero.

Los presentadores de la Gala Soles 2026 celebrada esta noche en Tarragona, Jorg Ponce y Lorena Castell.Cedida

«Cataluña es hoy el territorio con más restaurantes con Soles de la Guía Repsol en todo el Estado, y eso no es un liderazgo numérico. Es el resultado de una manera de entender la gastronomía basada en el respeto por la tradición, la excelencia del producto y la capacidad constante de reinventarse. La celebración de la Gala de los Suelas Guía Repsol en la Costa Daurada, coincidiendo con la distinción de Cataluña Región Mundial de la Gastronomía, supone un nuevo aval al excelente momento que vive la gastronomía catalana y el alto nivel de su cocina», en palabras del consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que «para la Costa Daurada y las Tierras del Ebro acoger la pre-gala y la gala de los Suelas Guía Repsol y los Solitas representa una oportunidad única de mostrarnos como una potencia gastronómicas de primer nivel, para la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración».