Tarragona acoge hoy la Gala de Soles Guía Repsol 2026

El Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona acogerá este lunes por la noche a un gran número de cocineros y cocineras de toda España en la Gala de Soles Guía Repsol. Se trata de la gran fiesta de la gastronomía española, que este año se celebra en la capital, y donde se conocerá a los ganadores de este preciado reconocimiento gastronómico. Es la primera vez que la fiesta se hace en Cataluña. Además, el acto coincide con el 50 cumpleaños de la petrolera de la compañía en la ciudad.

Catalunya, reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2025, es el territorio con un mayor número de restaurantes con Soles Guía Repsol en España. Suman un total de 113 en la edición 2025, de los cuales 13 están ubicados en la provincia de Tarragona. Cabe destacar que Catalunya encabeza también el número de establecimientos galardonados con la máxima distinción de 3 Soles, lo que la convierte en el máximo referente de excelencia de la hostelería nacional. Concretamente, la región tiene 9 restaurantes con Tres Soles, 29 con Dos Soles y 75 con Un Sol. Esta noche se conocerá si los actuales restaurantes mantienen los Soles y si hay nuevas incorporaciones.

A partir de las 18:30 horas la Gala se podrá seguir, vía streaming en la web de Guía Repsol y Youtube, la llegada de los invitados y conocer en directo qué restaurantes son galardonados. Además, los seguidores de la retransmión podrán ganar, a través de la app de Guía Repsol, un premio consistente en el reembolso de un ticket, de hasta 300€, en consumiciones realizada entre el 19 de febrero y el 31 de agosto en cualquiera de los establecimientos del listado de Soles de la edición 2026.

Actos previos

Como actos previos a la gran Gala, este sábado pasado el Mercado Central de Tarragona celebró una comida popular para 500 personas en la que se sirvió el tradicional plato catalán de romesquet de peix, elaborado por el chef Pep Moreno, del restaurante Deliranto (Salou), que cuenta con un Sol.

Al día siguiente, la cita fue en la plaça del Mercadal de Reus con una experencia gastronómica con la presencia de las ocho marcas de vermut de Reus y del cocinero catalán Ferran Adriá. Mientras, en el Museu del Vermut de Reus (Solete) los cocineros Ramón Freixa (Ramon Freixa Atelier, Madrid) y las hermanas Martina y Carlota Puigvert Puigdevall (Les Cols, Olot) ofrecieron su particular versión de las banderillas para maridar con vermut, aportando su estilo sin perder la esencia popular de este aperitivo.