Recogen firmas para frenar el registro de ADN de los perros de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Una plataforma ciudadana pide la retirada del registro obligatorio de ADN de los perros de Tarragona. El Ayuntamiento presentó la campaña hace pocos días y un sector de los tarraconenses ya se ha movilizado contra una medida que consideran «abusiva» a nivel de protección de datos. El impulsor, Emili Badia, está recogiendo firmas mediante change.org para detener la campaña del consistorio. Este es el enlace: https://www.change.org/p/por-la-privacidad-en-tarragona-no-al-registro-obligatorio-de-adn-canino?utm_medium=custom_url&utm_source=share_petition&recruited_by_id=cfaf7c90-f575-11e3-a9d0-fb669f4ce841.

Según exponen a los críticos con la iniciativa, antes de implantar un sistema obligatorio con régimen sancionador, el Ayuntamiento podría haber reforzado «otras acciones preventivas y de convivencia». Entre estas alternativas, mencionan el incremento de la vigilancia en las calles con personal calificado, campañas de educación cívica o un mayor control del cumplimiento de la normativa ya existente. «Una propuesta concreta sería que la Guardia Urbana realizara controles para verificar que los perros que circulan por la vía pública están correctamente identificados en microchip, sancionando a quien incumple esta obligación ya establecida por la normativa actual», indican. Con todo, la finalidad de la medida del Ayuntamiento es poder identificar qué animales han dejado deposiciones en la vía pública y así poder sancionar a los propietarios, tal como presentaron hace pocos días. La campaña informativa se alargará hasta el 15 de agosto. A partir de entonces, los propietarios de los animales que no estén en el registro podrán ser sancionados con 1.500 euros. El precio será progresivo, de 35 euros hasta los 45 euros.