Poca afectación entre los usuarios del Hospital Joan XXIII por la huelga de médicos

Poca afectación entre los usuarios de varios Centros de Atención Primaria (CAP) de Cataluña por la huelga de médicos. La mayoría de los que han tenido que ir no estaban al corriente del paro y tampoco han notado una alteración importante de lo que es habitual. La convocatoria de huelga, sin embargo, sí que ha afectado a algunos pacientes que han visto cómo se les anulaba una prueba, como en el CAP de la calle Santa Clara de Girona o al de Progreso-Raval de Badalona. Ahora bien, la tónica general ha sido de «normalidad» según expresaban los pacientes a la salida. En el hospital Joan XXIII de Tarragona el servicio tampoco se ha visto afectado de manera destacada y la mayoría de usuarios reconocían que no estaban al corriente de la semana de movilizaciones por parte de los médicos.

En el hospital Joan XXIII de Tarragona, la huelga no se ha percibido entre los usuarios que se han acercado al centro. Flujo constante de pacientes, que han podido hacer a la visita que tenían programada con normalidad. De hecho, algunos ni siquiera se habían dado cuenta de que había paro de facultativos. «Hemos sido ingresados desde el viernes y ahora nos han dado el alta; el trato del personal ha sido de 10», ha comentado una pareja que salía del hospital.