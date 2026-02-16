Las mejores comparsas se lucen y llenan de color las calles de Tarragona

La Rua de Lluïment salió este domingo desde la avenida Ramón y Cajal y llegó hasta la avenida Catalunya.GERARD MARTÍ

Desde bastante antes de las 18 horas, centenares de tarraconenses ya se reunían en la avenida Ramón y Cajal para coger sitio. Pequeños y mayores, familias y gente mayor. Muchos llevaban su propia silla de casa para reservarse una tribuna en primera fila. Y es que nadie quería perderse la Rua de Lluïment. Las mejores comparsas del año pasado cumplieron las expectativas y ofrecieron un gran espectáculo de música y color por las calles de la ciudad.

Puntuales, los altavoces empezaron a sonar a las seis en punto. La encargada de abrir la Rua fue Colours Fantasy, inspirados en la película Pesadilla antes de Navidad. Con un gran despliegue y muy buen ritmo, la primera comparsa puso a tono a la ciudad para todo lo que esperaba durante la tarde. Disc 45 tomó el relevo y llevó el fondo del mar a Tarragona. Cangrejos, caballitos de mar y pulpos salieron del agua y se pusieron a bailar, vigilados desde la carroza por Poseidón. La Colla Ballaruga apostó este año por la diosa Freia y contó con muchos miembros pequeños, demostrando que hay relevo en el Carnaval tarraconense. Mientras tanto, el público buscaba espacio para sacar el móvil y conseguir una buena fotografía. Platinum se inspiró en la Perla Negra, llevando el carácter de los piratas con unos sombreros impresionantes e interactuando mucho con los espectadores. La Reina y el Concubino lo observaban desde su trono, esperando para salir. La Unió dejó salir a las bestias de Jurassic Park y fascinó a los más pequeños. Y los Amics de la Part Alta se vistieron de superhéroes.

La Unió dejó salir a las bestias de 'Jurassic Park' y fascinó a los niños

Los tarraconenses que salieron a ver la Rua se mostraron agradecidos y reconocieron el esfuerzo de las comparsas, que han trabajado durante meses, con aplausos al finalizar las coreografías. El Carnaval volvió a brillar un año más con luz propia por las calles de la ciudad.