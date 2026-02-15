Tarragona saca pecho de su Carnaval con la Rua de la Artesanía

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

La celebración de la Rua de la Artesanía ha convertido de nuevo las calles de Tarragona en el epicentro del Carnaval. El desfile, uno de los actos más multitudinarios del programa festivo, ha reunido miles de personas en el centro de la ciudad, que durante horas ha quedado ocupado por la música, las comparsas y un ambiente marcadamente festivo.

El desarrollo del desfile ha sido condicionado hasta a última hora por la situación meteorológica. Les rachas de viento registradas los días previos habían obligado a suspender algunos actos del Carnaval y generaron dudas sobre la viabilidad del desfile. Finalmente, sin embargo, la cita se ha podido llevar a cabo, y la respuesta ciudadana ha sido masiva.

Antes del inicio, el público ya llenaba buena parte del recorrido. Familias, grupos de amigos y curiosos se han ido situando en las aceras con antelación, algunos con sillas y equipamiento para seguir cómodamente el paso de las comparsas.

A pesar de la bajada de las temperaturas y el fuerte viento, después de meses de preparación, las comparsas han podido salir a la calle con propuestas muy diversas, tanto con respecto a temáticas como a coreografías y diseño de vestuario.