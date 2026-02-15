Todo a punto en Tarragona para la Rua de Lluïment: recorrido y horarios del desfile

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Después de la gran Rua de l'Artesania del sábado, Tarragona vive este domingo una nueva jornada de su Carnaval con la celebración de la Rua de Lluïment.

Esta tarde, las quince comparsas más destacadas de la edición pasada, acompañadas de los séquitos de la Reina Carnestoltes y del Concubí, recorrerán las principales calles de la ciudad ofreciendo un espectáculo lleno de música, danza y creatividad.

Horario y recorrido de la Rua de Lluïment

El desfile se iniciará a las 18 h en la avenida Ramón y Cajal y avanzará por el centro de la ciudad siguiendo este recorrido aproximado:

18.30 h: paso por la Rambla Nova

19.00 h: calle Rovira i Virgili y plaza Anselm Clavé

19.30 h: llegada a la avenida Cataluña (a la altura del Campus de la URV), donde finalizará el recorrido

Con este desfile, el Carnaval tarraconense entra en su recta final, pero todavía quedan actos destacados para cerrar la semana festiva. El lunes 16 de febrero tendrá lugar el tradicional juicio a la Reina Carnestoltes, uno de los momentos más satíricos y participativos del programa.

Al día siguiente, el martes 17 de febrero, se celebrará el entierro de la Sardina y la crema de la Reina Carnestoltes, que pondrán punto final al Carnaval con el despido simbólico de la fiesta hasta el próximo año.