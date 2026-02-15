Un motorista herido leve en un choque con un coche en la T-11 en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido leve esta madrugada en un accidente de tráfico a la T-11, a la altura de Tarragona. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 1.06 horas.

En el accidente se han visto implicados un turismo y una moto que han sufrido un choque. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de los Bomberos.

El motorista ha sido atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente evacuado en estado leve al Hospital Joan XXIII de Tarragona.