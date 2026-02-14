La Peixateria vibra con un Pajaritu desbocado y cargado de sátira

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

La bajada de la Peixateria y la calle Cós del Bou han vuelto a convertirse en el epicentro del Carnaval más irreverente de Tarragona con la celebración de la XIX Bajada del Pajaritu. Crítica, velocidad, locura, diversión y porrazos en sólo 166 metros de recorrido que, año tras año, monopolizan la mañana del sábado del Desfile de la Artesanía.

Desde primera hora, la plaza del Rey se ha llenado de curiosos dispuestos a observar de cerca los 14 trastos participantes, todas construidas artesanalmente.

A las once en punto, el primer ‘pajaritu’ se ha lanzado pendiente abajo. El ritual es conocido pero siempre imprevisible: giro a la derecha, giro a la izquierda y encarar la bajada con decisión, sin frenos ni motor. La gravedad hace el resto. Les tradicionales balas de paja delimitan el recorrido hasta el final del Cos del Bou, donde la velocidad se modera. Todo pasa en una veintena de segundos que pueden acabar en gloria o en un trompazo memorable.

La Bajada no es sólo una carrera alocada; es también un espacio de sátira y reivindicación. Algunos grupos han aprovechado el descenso para lanzar mensajes críticos, manteniendo el espíritu transgresor que define este acto desde sus inicios, cuando un grupo de amigos decidió recuperar la tradición de las carretillas con una mirada carnavalesca y alternativa.

Cinco premios

Con respecto a los premios —cinco en total—, el jurado ha reconocido las propuestas más destacadas de la edición. El premio “Fer-ho maco” ha sido para Zumba que Zumba, que, más allá de la puesta en escena, ha centrado su mensaje en la problemática de las abejas asiáticas. El galardón “Paqui Palla”, destinado a la propuesta más reivindicativa, ha recaído en Eclipse, con el lema “Colapsem el Montsant”, una crítica a la masificación turística en el Montsant y en las Montañas de Prades. Con respecto al espectáculo puro sobre ruedas, el premio en la mejor bajada ha sido para Papagayo del Pajaritu, que ha completado el recorrido con decisión y control, arrancando aplausos a lo largo de todo el trazado. Por lo que hace la otra cara de la moneda, el reconocimiento al trasto más desastroso ha sido por el Fent Camí, un cau de Tarragona que hace tiempo que reclama un local y que ha protagonizado un descenso accidentado pero celebrado con deportividad. Finalmente, el premio al mejor porrazo, entregado por la Reina y la Concubina del Carnaval, ha sido para La Revolta Veda, que ha ofrecido uno de los trompazos más espectaculares y comentados de la mañana.