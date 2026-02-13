Tarragona iniciará el lunes el asfaltado de la calle Tortosa

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona pondrá en marcha este lunes 16 de febrero las obras de reasfaltado de la calle Tortosa, una actuación que se extenderá hasta el 27 de febrero. Los trabajos se desarrollarán en horario de 8 de la mañana en 7 de la tarde y se han planificado en tres tramos diferenciados:

Tramo 1 . Entre la carretera N-340 y la calle Priorat que necesita reconstrucción total del firme y mejora de la explanada, debido al muy mal estado de conservación.

. Entre la carretera y la calle Priorat que necesita reconstrucción total del firme y mejora de la explanada, debido al muy mal estado de conservación. Tramo 2. Entre la calle Priorat y la calle Balaguer que necesita una rehabilitación estructural del firme con el saneamiento de las zonas en mal estado y una reposición de las zonas saneadas; y con uno fresado de la capa de tráfico para su posterior reposición con una nueva capa de tráfico.

Entre la calle Priorat y la calle Balaguer que necesita una rehabilitación estructural del firme con el saneamiento de las zonas en mal estado y una reposición de las zonas saneadas; y con uno fresado de la capa de tráfico para su posterior reposición con una nueva capa de tráfico. Tramo 3 entre calle Balaguer y calle Penedès se harán 2 dos reparaciones puntuales del firme de calzada.

Con respecto a las afectaciones durante estas dos semanas, los vados del tramo 1 no podrán acceder del 16 al 20 de febrero, y del 21 al 27 de febrero lo podrán hacer de 19h a 8h. Con respecto a los del tramo 2, del 20 al 27 de febrero podrán acceder de 19h a 8h. Tramo 3, si algún vado esta ante la zona a reparar como el tramo 1, el resto no tendrán restricciones. La calle Priorat funcionará como culo-de-sal y con doble dirección, por esta razón, no se podrá aparcar en esta calle.

Estas obras se enmarcan en el Plan de asfaltado 2025 del Ayuntamiento de Tarragona, que presupuestó casi 3 millones de euros para la renovación de cerca de 6 kilómetros. Este año, 2026 se continuará con la tarea de renovación del firme de más de 20 calles de la ciudad.