El Puerto proyecta la ampliación de la campa de vehículos

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Puerto de Tarragona impulsará una nueva ampliación de su actividad logística con la adecuación de la parcela de La Laboral para ampliar la campa de estacionamiento de vehículos. El proyecto, promovido por CEVA Logistics, permitirá mantener la capacidad de almacenaje de coches dentro del ámbito portuario. La actuación se situará en una parcela contigua a la campa actual, con una superficie de 93.314 metros cuadrados, ubicada entre el muelle de Andalucía, la riera de la Boella y el Complejo Educativo de Tarragona.

Sustituir la de la ZAL

Este nuevo espacio sustituirá la actual campa de coches que hay en la Zona de Actividad Logística del Puerto. Esta, de unos 125.000 metros cuadrados, finalizará en los próximos años su actividad y estos terrenos se arreglarán por la futura actividad empresarial que se ubique. En este sentido, el fabricante de coches chino BYD está estudiando instalarse.

Los espacios donde se hará la nueva campa presenta vegetación y terrenos sin urbanizar, que serán adecuados para un uso estrictamente logístico. La nueva instalación funcionará al aire libre y se destinará exclusivamente al estacionamiento temporal de vehículos.

Drenaje de aguas

Uno de los puntos destacados del proyecto es el sistema de drenaje de aguas pluviales, diseñado para recoger el agua tanto de la campa existente como de la nueva ampliación sin afectar a la riera de la Boella. De esta manera, se evita cualquier vertido directo en el medio natural y se cumple la normativa ambiental vigente. Esta ampliación se enmarca dentro de la estrategia del Puerto de Tarragona para consolidarse como un nodo logístico clave en la distribución de vehículos, mejorando su capacidad operativa y adaptándose a las necesidades del sector automovilístico. Con esta actuación, el puerto refuerza su papel como infraestructura estratégica para la economía del territorio tarraconense.

Este nuevo espacio sustituirá la actual campa de coches que hay en la ZAL