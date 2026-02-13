El Port licita un sistema para que los cruceros contaminen menos durante su estancia en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Port Tarragona ha sacado las primeras licitaciones vinculadas al proyecto de instalación del sistema OPS (Onshore Power Supply) para electrificar el Moll de Balears y descarbonizar la actividad crucerística. La Autoridad Portuaria de Tarragona ha abierto las licitaciones para la construcción de dos estaciones transformadoras, que proporcionarán el suministro eléctrico necesario para que el sistema OPS facilite energía a los barcos que atraquen en este muelle. La construcción e instalación de estas estaciones transformadoras supondrá una inversión de 900.657,60 euros (IVA excluido).

La primera de las licitaciones hace referencia a la construcción e instalación del nuevo centro de transformación eléctrica de media tensión de 1.000 KVa (kilovoltampers), que se ubicará en terrenos próximos a la Zona de Actividades Logísticas. Esta será la estación principal del sistema y se encargará centralizar la energía proveniente de la red eléctrica general. La actuación está presupuestada en 725.343,73 euros (IVA excluido). El plazo para presentar ofertas finaliza el 10 de marzo y el adjudicatario tendrá un plazo de cinco meses para ejecutar la obra.

La segunda licitación hace referencia al centro de distribución y protección específico situado en el Moll de Balears. Este recibirá la energía desde la estación principal y a través de la red subterránea que se desplegará por el recinto portuario, protegerá la red del sistema OPS, asegurando una tensión y calidad de suministro idóneas para la conexión segura de los cruceros a la red eléctrica. La construcción de este centro está presupuestado en 175.313,8 euros (IVA excluido). El plazo para presentar ofertas también finaliza el 10 de marzo y la ejecución de la obra se tendrá que realizar en un plazo de tres meses.

Seis grandes actuaciones

El proyecto para la implantación de los OPS en el Moll de Balears consta de seis grandes actuaciones. Aparte de la construcción de los dos centros de transformación que ahora se están licitando, el proyecto también incluye la instalación de una línea subterránea de 3,1 km de media tensión (25 kV) desde la subestación de la compañía eléctrica, fuera del recinto portuario, hasta la nueva estación transformadora principal; la creación de cerca de 3,4 km de líneas subterráneas de media tensión (25 kV) que cruzarán varias tenazas; una conexión submarina de 840 metros de longitud que permitirá que la red eléctrica cruce la bocana entre los muelles de Andalusia (zona interior) y Catalunya (zona exterior) y el OPS como tal.

El sistema proyectado permitirá la conexión simultánea de hasta dos cruceros en el Moll de Balears, uno para cada línea de atraque gracias a los 10 MW de potencia disponible en una primera fase. Así pues, se podrán conectar un crucero medio (8 MW) o dos cruceros pequeños (4 MW cada uno).

Reducción de emisiones

Una vez esté en funcionamiento, el sistema OPS permitirá que los cruceros que atraquen en el Moll de Balears puedan enchufarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en el Port y puedan apagar los motores auxiliares. De esta manera, se reducirán drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la presencia de otros contaminantes atmosféricos como NOx, SOx y partículas en suspensión y también los ruidos y las vibraciones en los espacios sociales del Port, como el Km0. El sistema OPS del Moll de Balears estará plenamente operativo antes de 2030.

El pasado mes de noviembre, la Agencia Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) anunciaba que el proyecto de OPS de Port Tarragona era uno de los seleccionados para recibir estos fondos. La actuación supone una inversión de 22 millones de euros, de los cuales cerca 6,6 millones (el 30%) serán financiados por la Unión Europea, mientras que el 70% restante irá a cargo de la APT, mediante recursos propios y la financiación del ICO.