Una pequeña cata de la gran noche

El Carnaval ya se vive intensamente en Tarragona y, en las puertas de la Rua de l'Artesania, las comparsas ofrecieron ayer una pequeña cata de lo que hace meses que preparan, revelando y explicando sus temáticas. El acto se tenía que celebrar en la plaza Corsini, pero el viento obligó a trasladarlo al Teatre Tarragona.

El cambio de última hora no frenó el interés, y el recinto se llenó, dejando una larga cola de gente que quedó fuera. Sobre el escenario, cada comparsa decidió hasta dónde quería enseñar. Algunas lucieron el disfraz entero; otros, sólo revelaron detalles, reservando la sorpresa definitiva para mañana.

Todos en Azul abrió el acto con ternura y un Peter Pan que reivindica «poder ser uno mismo sin etiquetas rígidas», tal como explicaba una pequeña representante de la agrupación. En cambio, La Bóta arrancó carcajadas con sus gángsteres satíricos, una temática surgida a raíz de la censura de una idea inicial que no fue muy bien recibida por un conocido parque de atracciones. También hubo espacio, evidentemente, para la artesanía. Fénix, comparsa de nueva creación, apostó por el universo de Wicked, mostrando el disfraz del Espantapájaros.

Imagen del acto de presentación de las temáticas del Carnaval 2026Gerard Martí

No faltaron tampoco las propuestas culturales, como el Año Nuevo Chino de Golden Time, ni los universos cinematográficos de Hércules de Fotem-li Canya y de Rio, recreado por la Albada. El mundo animal también tendrá protagonismo con criaturas como la Polilla de la Muerte de Freak Show Company. Sátira, fantasía, reivindicación y mucha imaginación para confirmar que Tarragona ya calienta motores para un desfile que promete llenar las calles de color y fiesta.