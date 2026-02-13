FIESTAS
Una pequeña cata de la gran noche
El Teatre Tarragona acogió ayer la presentación de las temáticas del Carnaval de la ciudad
El Carnaval ya se vive intensamente en Tarragona y, en las puertas de la Rua de l'Artesania, las comparsas ofrecieron ayer una pequeña cata de lo que hace meses que preparan, revelando y explicando sus temáticas. El acto se tenía que celebrar en la plaza Corsini, pero el viento obligó a trasladarlo al Teatre Tarragona.
El cambio de última hora no frenó el interés, y el recinto se llenó, dejando una larga cola de gente que quedó fuera. Sobre el escenario, cada comparsa decidió hasta dónde quería enseñar. Algunas lucieron el disfraz entero; otros, sólo revelaron detalles, reservando la sorpresa definitiva para mañana.
Todos en Azul abrió el acto con ternura y un Peter Pan que reivindica «poder ser uno mismo sin etiquetas rígidas», tal como explicaba una pequeña representante de la agrupación. En cambio, La Bóta arrancó carcajadas con sus gángsteres satíricos, una temática surgida a raíz de la censura de una idea inicial que no fue muy bien recibida por un conocido parque de atracciones. También hubo espacio, evidentemente, para la artesanía. Fénix, comparsa de nueva creación, apostó por el universo de Wicked, mostrando el disfraz del Espantapájaros.
No faltaron tampoco las propuestas culturales, como el Año Nuevo Chino de Golden Time, ni los universos cinematográficos de Hércules de Fotem-li Canya y de Rio, recreado por la Albada. El mundo animal también tendrá protagonismo con criaturas como la Polilla de la Muerte de Freak Show Company. Sátira, fantasía, reivindicación y mucha imaginación para confirmar que Tarragona ya calienta motores para un desfile que promete llenar las calles de color y fiesta.
Por la tarde, a las 17.45 h, entrarán en la Plaça de la Disbauxa para dar el pistoletazo de salida al espectáculo infantil Tumàcat Músic Xou! (18 h). A la misma hora comenzará el recorrido por las sedes socials y la actividad juvenil Ballant amb màscares. Enigma nocturn en la plaça de les Cols. La comitiva también visitará el Mercat de Torreforta (19.15 h), mientras que en la plaça de la Rumba Catalana habrá fiesta infantil con chocolate y concurso de disfraces.
La tarde-noche continuará con las xirigotes de Las de la Chiri en el Teatre El Magatzem (19.30 y 21.30 h), la Plantada y la Farra dels Ninots en la plaça de la Font (19.30 y 20.15 h) y, ya por la noche, la FarraFest en la Plaça de la Disbauxa (23 h) y la Disbauxa matalassera (23.30 h).