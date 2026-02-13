Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

A causa de la previsión de fuerte viento para mañana el sábado por la mañana, los Desfiles de Carnaval de Sant Salvador y Sant Ramon, de Sant Pere i Sant Pau y de Ponent han quedado aplazadas al domingo por la mañana en el mismo horario en que estaban previstas para el sábado.

Así pues, en Sant Salvador y Sant Ramon tendrá lugar a las 10 horas del domingo; en Ponent, a las 11.30 horas y en Sant Pere i Sant Pau a las 11 horas.

Según ha comunicado el Ayuntamiento, esta decisión se ha tomado de manera consensuada entre el Ayuntamiento y las comparsas. El resto de actos del Carnaval programados este viernes a la noche y el fin de semana se mantienen según lo previsto.