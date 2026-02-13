Diari Més

CARNAVAL

El Ayuntamiento de Tarragona aplaza las rúas en los barrios por la previsión de fuerte viento

Les desfiles previstos en Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador y Ponent se celebrarán en el mismo horario el domingo

Fotografía de la comparsa Aerodance durante el Desfile de Lucimiento

Fotografía de la comparsa Aerodance durante el Desfile de Lucimiento Gerard Marti Roig

A causa de la previsión de fuerte viento para mañana el sábado por la mañana, los Desfiles de Carnaval de Sant Salvador y Sant Ramon, de Sant Pere i Sant Pau y de Ponent han quedado aplazadas al domingo por la mañana en el mismo horario en que estaban previstas para el sábado.

Así pues, en Sant Salvador y Sant Ramon tendrá lugar a las 10 horas del domingo;  en Ponent, a las 11.30 horas y en Sant Pere i Sant Pau a las 11 horas.

Según ha comunicado el Ayuntamiento, esta decisión se ha tomado de manera consensuada entre el Ayuntamiento y las comparsas. El resto de actos del Carnaval programados este viernes a la noche y el fin de semana se mantienen según lo previsto.

