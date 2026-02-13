Los ecologistas celebran los cambios en la Savinosa, pero quieren participar

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La coordinadora de entidades ecologistas SOS Costa i Camp de Tarragona ha valorado positivamente que la Diputació de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona se muestren dispuestos a replantear sustancialmente el proyecto que afecta al entorno de los Morrots de la Savinosa, aunque han denunciado que la información sobre estos cambios ha llegado a través de la prensa y no por canales oficiales de comunicación con las entidades. La propuesta había generado una fuerte oposición por parte de las entidades ecologistas, que advertían del impacto sobre un ecosistema litoral frágil y único.

El nuevo planteamiento del proyecto incluiría varias modificaciones sustanciales. En primer lugar, el tramo inicial del camino de ronda coincidiría con el vial existente que empieza en la reja de entrada en la finca del Preventori desde la Arrabassada, aprovechando así una infraestructura ya presente y minimizando el impacto sobre zonas vírgenes. Además, el trazado quedaría más adentro de la finca en que no se había previsto inicialmente, alejándose así de las zonas más sensibles desde el punto de vista ecológico. También se habría reducido la anchura del camino respecto a los 5 metros inicialmente proyectados, aunque las entidades ecologistas lamentan que no está claro si sería una pista del suelo compactada, si se permitiría el paso de bicicletas, ni qué anchura exacta y otras características tendría.

Según ha podido saber el Diari Més, una de las ideas sobre la mesa es hacer un camino de vía única, es decir, donde no se segreguen el paso de bicicletas y peatones, como contemplaba la idea inicial. A pesar de valorar positivamente estos cambios, desde SOS Costa i Camp de Tarragona manifiestan que persisten «motivos de preocupación». Especialmente por el hecho de que en la parte de levante esté previsto el paso a través de una zona de maquia litoral que, según las entidades, vale la pena proteger.

Presión que da impresión

Las entidades ecologistas de SOS entienden que la presión ejercida durante las últimas semanas ha favorecido el replanteamiento del proyecto, especialmente después de denunciar varios incumplimientos de la normativa vigente. En concreto, han señalado que no existe ningún informe del Departament de Cultura en relación a las obras que se tienen que ejecutar, un informe obligatorio dado que la totalidad del municipio de Tarragona tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), la máxima figura de protección patrimonial en Cataluña. Tampoco existe, según denuncian, ningún informe preceptivo del Departament de Territori sobre la afectación en el medio natural y específicamente en el Limonium, la especie protegida presente en la zona.