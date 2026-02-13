Cerámica artística sin fronteras

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado 7 de febrero se inauguró en el Refugio 1 del Moll de Costa de Port Tarragona una exposición extraordinaria, que cuenta con una treintena de obras procedentes de la Bienal Internacional Cerámica del Vendrell, un certamen de referencia en el panorama ceramista internacional, y del Fondo de Arte del Ayuntamiento vendrellense.

De esta manera el Port se convierte en un escaparate extraordinario de la cerámica contemporánea, con piezas de ceramistas de referencia, tanto del ámbito catalán como internacional. De esta manera, se pueden ver piezas como Refugiats, de Roser Oter (Santa Oliva, Tarragona), ceramista y escultora con una obra conceptualmente profunda y centrada en la materia; Collapse, de la húngara Pálma Babos, miembro la Academia Internacional de Cerámica, colaboradora habitual de fábricas de cerámica y profesora, que trabaja con las geometrías y el minimalismo formal; o Kamaldu del riojano Rafael Pérez, reconocido por su visión renovadora de la cerámica y con una obra experimental que explora los lenguajes artísticos. La obra de Pérez ha sido premiada internacionalmente y expuesta en países como China o Japón.

La Bienal de Cerámica del Vendrell arrancó el año 2001 con la voluntad de mostrar la producción contemporánea de cerámica decorativa en los Países Catalanes. Viendo el éxito y la aceptación, a partir de la tercera edición se abrieron fronteras y se pudieron presentar ceramistas de todo el mundo. Con trece ediciones realizadas, la Bienal de Cerámica del Vendrell se ha convertido en una cita consolidada que reúne creadores procedentes de varios países y sitúa el municipio como un referente relevante dentro de la cerámica contemporánea. Edición tras edición, la Bienal ha contribuido a difundir el nombre del Vendrell en el ámbito internacional gracias a la participación de centenares de ceramistas. Entre los premiados hay tanto nombres de referencia catalanes como ceramistas de reconocida trayectoria procedentes del Reino Unido, Francia, Suiza, Hungría, Israel, EE.UU., China, Bulgaria o Rusia entre otros.

La exposición del Fondo Internacional de Cerámica Contemporánea del Vendrell se podrá visitar hasta el 22 de marzo y la entrada es gratuita.