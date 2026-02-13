La Brigada de palomas de Tarragona limpia más de 200 kilómetros de vía pública en medio año

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha impulsado diferentes acciones para combatir la sobrepoblación de palomas y también para eliminar la suciedad que generan estos animales en el espacio público. El pasado mes de agosto, el consistorio desplegó a una brigada especial de limpieza de excrementos de paloma, la cual ha desinfectado aproximadamente 203,4 kilómetros lineales de calle en medio año.

Les tareas consisten en el lavado manual con agua, mediante mangueras que se conectan a bocas de riego, y se combina con trabajos de cepillado y la retirada manual de los residuos. Desde el consistorio, remarcan que este trabajo se lleva a cabo con especial cuidado para no molestar a los peatones, evitar salpicaduras en los establecimientos comerciales y garantizar que la suciedad no se desplaza a otros puntos.

«Este dispositivo permite actuar de manera inmediata en los puntos más conflictivos», señala a la consejera de Limpieza, Sonia Orts. Les actuaciones se han centrado principalmente en zonas con presencia habitual de excrementos de paloma, aunque el dispositivo se va adaptando según las necesidades. Entre las zonas más recurrentes, hay varios espacios del centro, así como de los barrios de Bonavista, Sant Salvador y Sant Pere i Sant Pau.

«Es una actuación muy visible, que da respuesta a una demanda vecinal clara y que tiene un impacto directo en el día a día de la ciudadanía», dice Orts, quien remarca que «la limpieza diaria es clave para garantizar la salubridad, la convivencia y una imagen cuidada de la ciudad».

La Brigada de palomas forma parte de un programa de ocupación impulsado por el departamento de Limpieza Pública en colaboración con Tarragona Impulsa. En total, hay nueve peones y un encargado, organizados en tres equipos de trabajo. Hasta ahora, han hecho 3.500 horas de trabajo. «Este plan combina la mejora de la higiene urbana con una clara vertiente social, ofreciendo experiencia profesional y oportunidades reales a personas que se encontraban en situación de desempleo», destaca a la consejera.

Plan de choque en paralelo

En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado un Plan de choque inmediato para reducir las molestias derivadas de la presencia excesiva de palomas, con actuaciones directas en 81 puntos críticos del centro de la ciudad. Se están instalando sistemas disuasivos homologados, protegiendo elementos urbanos y corrigiendo espacios que facilitan el reposo y la nidificación. También hay medidas de control como la implantación de jaulas de captura, la retirada de nidos, requerimientos a propietarios y el asesoramiento a comunidades de vecinos; así como la estrategia conjunta con el Puerto. Según Orts, los resultados de estas acciones se prevén en un plazo de entre dos y tres años.