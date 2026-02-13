El Ayuntamiento de Tarragona mantiene la Rúa de la Artesanía prevista para el sábado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha informado de que, a 24 horas de su celebración y de acuerdo con la previsión meteorológica para el sábado por la tarde, la Rúa de la Artesanía se mantiene según lo previsto. El consistorio ha hecho pública esta actualización para confirmar que, hoy por hoy, no hay modificaciones en el acto.

Con respecto al resto de actividades del programa de Carnaval, el Ayuntamiento comunicará cualquier posible cambio a través de sus canales habituales y siempre de manera consensuada con las entidades participantes.