Tarragona se convierte en epicentro estatal del tenis mesa durante diez días

Tarragona volverá a situarse en el mapa del tenis mesa estatal con la celebración, desde mañana y hasta el 22 de febrero, de las principales competiciones del calendario español. El Palau de Deportes de Cataluña, en la Anilla Mediterránea, ya está a punto para recibir por tercer año consecutivo el Campeonato de España Absoluto, las Copas del Rey y de la Reina y el Torneo Estatal. Las tres citas deportivas las organiza en Real Federación Española de Tenis de Mesa con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona y la Generalitat de Catalunya.

«Esta nueva edición consolida Tarragona como el centro neurálgico del tenis mesa español», ha destacado el consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, a quien ha apuntado que «volvemos a estar ante un ejemplo más de la consolidación de Tarragona como capital deportiva de referencia. La ciudad, cada año, acoge nuevos acontecimientos de primer orden y muchos de los que vienen repiten». «La apuesta por el fomento del deporte y el turismo deportivo da frutos los 365 días del año y eso es gracias al hecho que disponemos de instalaciones deportivas de calidad, de personal con vocación de servicio y, sobre todo, de la complicidad del resto de administraciones y de las entidades y federaciones deportivas», ha concluido.

Por su parte, la representante territorial del Deporte en el Campo de Tarragona, Estefania Serrano, ha manifestado que «desde el Gobierno trabajamos para que nuestro territorio sea sinónimo de calidad organizativa, de equipamientos preparados y de una clara apuesta por el deporte como motor social y económico. La Anilla Mediterránea y este Palau demostrarán una vez más su capacidad para acoger grandes acontecimientos». Serrano también ha destacado la incorporación de nuevas categorías como las del Parkinson y personas con síndrome de Down. «No es sólo una ampliación del programa. Es un mensaje claro: el deporte es inclusión, es oportunidad y es salud a lo largo de toda la vida», ha subrayado.

«Tarragona vuelve a ser, desde mañana, el centro del tenis de mesa nacional, con un buen nivel deportivo y el gran impacto de turismo deportivo con miles de pernoctaciones y un movimiento diario en la ciudad que beneficia de manera transversal en la hostelería y a los servicios», ha subrayado el presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado.

La celebración conjunta de estas competiciones refuerza la coordinación entre la Real Federación Española de Tenis de Mesa y las instituciones locales, con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona, la Generalitat de Catalunya y otras entidades deportivas. La concentración de participantes y acompañantes generará, como en ediciones anteriores, un impacto directo en la actividad hotelera y comercial de la ciudad.

Pistoletazo de salida con el Torneo Estatal

El pistoletazo de salida lo dará el Torneo Estatal, que se diputará desde mañana al 15 de febrero y del 20 al 22 de febrero. Esta volverá a ser la cita con una participación mayor, acogiendo todas las categorías formativas y veteranas: benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, sub-21, sénior y veteranos: y las pruebas para personas con discapacidad física y psíquica. Como novedad, este año será la primera vez que se incorporarán las categorías de personas con Parkinson y personas con síndrome de Down, así como las categorías de veterano femenino +60 y Veterano Masculino +70.

Del 15 al 18 de febrero tendrá lugar la LXXXI edición del Campeonato de España Absoluto, que reunirá los principales jugadores y jugadoras de España, los cuales competirán en las modalidades de individual, dobles y doblas mixtos en busca del título estatal más prestigioso a escala individual. La Copa del Rey y la Copa de la Reina Iberdrola se disputarán del 18 al 20 de febrero. Son las competiciones por equipos más importantes del calendario, con los mejores equipos estatales.

Principales figuras del tenis mesa estatal

La edición de 2026 contará con la participación de las principales figuras del tenis mesa estatal. En el cuadro femenino destaca la presencia de María Berzosa, semifinalista en la pasada edición y campeona en las modalidades de dobles femenino y dobles mixto. A su lado competirá Elvira Rad, una de las referencias del tenis mesa español a escala internacional.

En categoría masculina destaca a Miguel Ángel Vílchez, vigente campeón absoluto y dominador del panorama estatal después de conseguir conquistar el título estatal en todas las categorías, tanto formativas como absolutas. Completan el listado de jugadores destacados Juan Pérez, segundo en el ranking estatal, y Daniel Berzosa, que han sido clave en la clasificación de la selección española para el Campeonato del Mundo por Equipos que se celebrará en Londres el próximo mayo.

También estará Carlos Machado, once veces campeón de España, y Ladimir Mayorov, que con sólo 12 años competirá en la categoría absoluta después de proclamarse campeón nacional sub-19 el año pasado.

La entrada para ver en directo los tres campeonatos es abierta y gratuita. Las finales del Campeonato de España Absoluto y de las Copas del Rey y de la Reina volverán a contar con retransmisión a través de RTVE Play, facilitando el seguimiento del acontecimiento en todo el territorio estatal. Este año también se suma el soporte mediático del COE, con su plataforma Coe.tv.