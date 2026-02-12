La literatura para niños y jóvenes practica el exhibicionismo

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En Tarragona hay un tejido formado por librerías, bibliotecas, clubs de lectura, colectivos de divulgación, proyectos editoriales y colectivos de creadores que prestan especial atención a la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil). Lo hacen con actividades que se desarrollan durante todo el año, pero que nunca se visibilizan todas a la vez. Este es uno de los cimientos del Festivalet Blau: poner en primer plano y al mismo tiempo los espacios y las personas que generan esta actividad cultural y económica en la ciudad.

Así lo explicaba este miércoles Joan Rioné, impulsor y director del festival, en la presentación que hizo en el Antic Ajuntament de Tarragona. Tal como detallaba Rioné, todos estos espacios acogerán todas las actividades programadas en la que será la tercera edición del certamen. Además de visibilizar y dar protagonismo a la LIJ, el Festivalet Blau tiene como misión exhibir la creación local y promover hábitos lectores entre los niños, así como también entre los adultos: «Cuando un libro entra en una casa de la mano de un niño actúa como un virus saludable que se contagia», aseguraba Rioné. Es por eso que este año se han ampliado las propuestas dirigidas directamente al público adulto.

Joan Rioné aprovechó su intervención para defender el libro como espacio lúdico, artístico, literario y social: «La literatura es entretenida y es emocionante, y eso es lo que intentamos: fomentar la vertiente lúdica de los libros y que un libro lleve a otro, y después en otro, y en otro».

El festival incluye talleres en escuelas, institutos y bibliotecas y la presencia de la autora invitada Rat Cebrián. Todos los actos del Festivalet son originales y de creación propia, concebidos para que los participantes sientan que es una experiencia única. Y, al fin y al cabo, en un formato asumible y sostenible, «huyendo de la tentación de hacerlo grande, porque llenar librerías ya es un tesoro y una experiencia muy enriquecedora».

Este año el cartel del festival es obra de Octavi Torné, que firma una ilustración «que recoge el espíritu del festival, que es esparcir el mundo de la lectura y de la imaginación por toda la ciudad». También están representantes elementos que son parte del festival, como librerías, bibliotecas, cuentacuentos, lectores e ilustradores. Torné detallaba que ha mezclado realidad y ficción asegurando que «cuando leemos es lo que hacemos: transportamos otras realidades a la nuestra».

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa. La sede principal del festival es Tarragona, pero este año también hay propuestas en Torredembarra y la Canonja.