El Govern prevé que el primer Plan Director Urbanístico del Camp de Tarragona estará terminado en tres años

John Bugarin Redactor Tarragona

El Govern de la Generalitat de Catalunya prevé tener terminado el nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) Metropolitano del Camp de Tarragona en tres años. Así lo explicó ayer Elisabet Cirici, directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura, quién recordó que el pasado noviembre se reanudó la elaboración del documento con los representantes de Cambrils, la Canonja, Constantí, Vila-seca, Salou, Reus y Tarragona.

«Estamos trabajando las bases para hacer la licitación. Se hará un concurso para buscar un equipo profesional externo», explicó Cirici. Sin embargo, aseguró que «habrá un seguimiento directo por parte de los Servicios Territoriales de Urbanismo en Tarragona». Según la directora general, el PDU pretende facilitar una «visión territorial» que ayude a los municipios a tomar decisiones de forma «consensuada». Ahora bien, aclaró que «no es un embrión de la futura Área Metropolitana», sino «una planificación urbanística» que tratará grandes temas como los asentamientos urbanos, la movilidad, la ordenación de los espacios abiertos o los futuros emplazamientos para suelo residencial y de actividad económica.

Cirici señaló que el Camp de Tarragona es «un espacio de gran complejidad» y el futuro plano pretende «planificar, ordenar, poner criterio y priorizar». En este sentido, aseguró que los municipios no perderán autonomía, ya que la nueva normativa «tendrá incidencia en las decisiones supramunicipales, pero cada ayuntamiento seguirá haciendo su planeamiento urbanístico». Eso sí, los tendrán que adaptar al PDU.

La representante autonómica remarcó que no se empieza de cero, porque se aprovechará el trabajo hecho en los anteriores intentos que no prosperaron. El plan, explicaba, tendrá una proyección a medio plazo de unos 20 años «Sólo podemos llegar en buen puerto si llegamos a un consenso», dijo Cirici, quién apuntaba que «tendrá que haber renuncias, pero habrá muchas ganancias».