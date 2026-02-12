La EMT refuerza el dispositivo especial de movilidad para el Carnaval de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona volverá a tener un papel destacado en la organización del Carnaval, con un dispositivo específico para asegurar la movilidad durante los principales actos de la fiesta. El operativo incluye el refuerzo del servicio regular y la coordinación del transporte de comparsas y de los recorridos de la Reina Carnestoltes y el Concubí.

Este año, la EMT asumirá el traslado de 2.055 personas integrantes de 16 comparsas que participarán en la Rua de l’Artesania y la Rua de Lluïment, previstos para el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. Para hacerlo posible, personal de las áreas de administración, servicio especial, planificación, jefes de tráfico e inspectores trabajarán en un dispositivo conjunto para planificar y ejecutar los desplazamientos.

El viernes 13 de febrero, la empresa también se encargará del transporte del Tombet de la Reina Carnestoltes y el Concubí, que por la mañana visitarán escuelas públicas y jardines de infancia de la ciudad. Por la tarde, se gestionará igualmente el servicio del Vuelco por diferentes sedes sociales de Tarragona.

Con respecto al servicio regular, se reforzará la circulación de autobuses durante la tarde del sábado 14 y todo el domingo 15 de febrero con 9 y 6 vehículos adicionales, respectivamente. Estos refuerzos operarán dentro del horario habitual de fin de semana y darán cobertura a todas las líneas, con especial atención a los desplazamientos hacia el centro. El servicio nocturno también contará con un autobús extra tanto sábado como domingo.

La presidenta del EMT, Sonia Orts, ha subrayado la importancia de esta colaboración y ha afirmado que para la empresa «es una satisfacción contribuir con el Carnaval de Tarragona, proporcionando servicios de transporte a las comparsas y participando en el Tombet y el Tomb de la Reina Carnestoltes, el Concubí y els Sèquits para hacer llegar el espíritu del Carnaval por toda la ciudad».