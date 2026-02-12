La creación de un órgano ejecutivo metropolitano, un reto prioritario

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Asociación para el Impulso del Área Metropolitana tiene numerosos retos por delante. Uno de los más prioritarios es la creación de un órgano ejecutivo, que podría nacer en forma de consorcio o de mancomunidad. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, explicó ayer que este estará compuesto por dos áreas diferenciadas: una Agencia Metropolitana de la Competitividad, que se encargará de la promoción internacional, la captación de inversores y la innovación; y una Dirección de Planificación Estratégica.

Esta última se encargará de hacer el seguimiento de la estrategia metropolitana presentada este martes, así como del Plan Director de Urbanismo. También desarrollará posibles actuaciones en vivienda pública, así como proyectos de infraestructuras. Guaita detalló que el modelo metropolitano se estructurará sobre tres pilares, uno de los cuales será este futuro órgano ejecutivo. Los otros dos son la Mancomunidad para la Gestión Integral de los Residuos y la Generación Energética, y la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) del Camp de Tarragona.

La intención es que este organismo amplíe sus competencias y se convierta en una autoridad ejecutiva y no solo tarifaria. «La principal problemática que nos ha trasladado la ciudadanía es cómo nos movemos». Por otra parte, destacó que ya hay diversos proyectos en marcha con dimensión metropolitana como Funecamp, MOT, la aplicación de seguridad ciudadana o la empresa energética que se quiere impulsar a partir de Reus Energia y la de vivienda pública, a partir del ente municipal de Tarragona SMHAUSA.

«Tenemos que escuchar a la gente»

Guaita remarcó que el proyecto se basa en varios principios clave, como el pragmatismo, los liderazgos compartidos o la simplificación administrativa. Pero uno de los más importantes es «poner a las personas en el centro». «Tenemos que escuchar a la gente y dar respuesta a sus necesidades», afirmó la alcaldesa, quien participó ayer en una mesa redonda junto a Agustí Segarra, de la URV; Oriol Estela, del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona; y José Francisco Cabanes, de la Mancomunidad de l’Horta Sud.