Cierran preventivamente el paseo de la Escullera de Tarragona

La Autoridad Portuaria ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía en motivo del temporal Nils que ha traído fuertes vientos al territorio. Por este motivo, se ha cerrado preventivamente el Km 0, el paseo de la Escullera. El temporal de viento ha dejado ráfagas máximas de 92km/h en la estación meteorológica instalada en la bocana del Puerto y ha ocasionado afectaciones puntuales.

Con respecto a las infraestructuras del recinto portuario, estas afectaciones se han localizado en el aparcamiento de la sede de la Autoridad Portuaria y en una intersección ferroviaria en el vial de Ribera. Con respecto a las operativas, funcionan con normalidad los servicios de entregas en camión y básculas así como la actividad ferroviaria y esta tarde se reanudará la actividad de estiba.

Las principales afectaciones en las infraestructuras y equipamientos portuarios tarraconenses se han dado en el entorno de las sedes de la APT. El viento ha estropeado los toldos que cubrían el aparcamiento adyacente a la sede administrativa y ya se ha procedido a su retirada. Asimismo, también se ha visto afectada la intersección de la línea de ferrocarril interna del Port con el vial de Ribera. El viento ha estropeado las barreras y el semáforo que señaliza la intersección. En este caso, también se está trabajando en su arreglo.

Con respecto a la operativa portuaria, el Port mantiene una gestión proactiva de la seguridad y de sus servicios esenciales a pesar de las condiciones meteorológicas de viento de componente norteoeste con rachas de entre 40 y 50 nudos. Actualmente, los servicios de entregas y las básculas funcionan con total normalidad, garantizando la continuidad del servicio a los usuarios, mientras que la actividad de la estiba - que se encuentra parada en estos momentos - ya tiene planificada su reanudación a última hora de la tarde de hoy.

En cuanto a las operativas de barcos, funcionan con normalidad las operaciones en el Moll de la Química y en el Moll de Cantàbria (vehículos), mientras que las operativas con grúas (agroalimentarios y minerales) están a la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas y tienen previsto emprender de nuevo la actividad hacia las 20 horas. Una veintena de barcos permanecen en la zona de fondeo del Port de Tarragona a la espera de unas mejores condiciones meteorológicas.

En el ámbito ferroviario, la conectividad logística del Port continúa activa. Las operaciones siguen su curso hacia las zonas del centro, norte y sur de la península, de la misma manera que se mantiene la operativa de productos químicos y contenedores hacia el sur y el transporte de cereales hacia el centro peninsular según la demanda existente. Las instalaciones portuarias también han recibido trenes cargados de vehículos desde Cervera de la Marenda (Francia) y Zaragoza, que ya se encuentran en las instalaciones a la espera de una mejor situación meteorológica para realizar la operativa de descarga. Se espera poder realizar cargas a ferrocarril esta tarde para asegurar así el flujo constante de mercancías hacia sus destinos.