El Camp de Tarragona tiene estrategia metropolitana: 18 proyectos iniciales en 6 ejes de actuación

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona ya dispone de la hoja de ruta para avanzar hacia la futura Área Metropolitana. La empresa Daleph presentó ayer, en el Espai Mammuthus de La Canonja, la estrategia a seguir tanto a corto como a medio y largo plazo para hacer realidad este complejo proyecto. El documento apuesta por una transformación integral basada en seis grandes líneas estratégicas, de las que se desprenden 14 objetivos y 18 proyectos iniciales.

El primer gran eje se basa en el impulso de una planificación territorial metropolitana coordinada, con una gobernanza compartida. Más allá de la reactivación del Plan Director Urbanístico Metropolitano, también se subraya la necesidad de desplegar un sistema de movilidad integrado y sostenible con mejoras en la red de autobuses interurbanos, una mesa metropolitana de coordinación del taxi y una red de vías ciclables. Además, se contempla la creación de un Observatorio de datos e indicadores de la futura Área Metropolitana.

La segunda línea se centra en garantizar condiciones de vida equitativas para el conjunto de la ciudadanía. La estrategia fija como prioridad reforzar la cohesión social y la igualdad mediante la creación de laboratorios de cocreación de innovación social. En materia de vivienda, se plantea un programa de colaboración público-privada para incrementar la oferta asequible y otro de rehabilitación residencial.

El tercer pilar es la identidad y el patrimonio natural y cultural compartido. En este sentido, se propone elaborar un programa para la puesta en valor de los elementos patrimoniales del territorio y crear una agenda cultural metropolitana. El documento prevé un cuarto eje de actuación en clave económica, que fija como objetivos la promoción de la competitividad, el refuerzo de la gestión del talento para preservar el tejido productivo de proximidad y el impulso de un modelo turístico sostenible y una administración «facilitadora».

El plan plantea una quinta línea estratégica centrada en la transición ecológica, con medidas para reforzar la resiliencia climática del territorio, así como la gestión eficiente de los recursos naturales. Finalmente, se insta a definir un modelo de gobernanza «estable, operativo y reconocido» que permita coordinar políticas y servicios a nivel metropolitano.

Formulario participativo

La hoja de ruta encargada por la Diputación se ha elaborado con la participación de técnicos, agentes socioeconómicos y ciudadanía. Además, se ha abierto un formulario participativo para que quien lo desee pueda hacer aportaciones. «No es un instrumento cerrado, sino vivo y abierto», aseguró el presidente de la Asociación para el Impulso Metropolitano, Roc Muñoz, quien subrayó que «los grandes proyectos solo avanzan cuando los construimos con pragmatismo», haciendo un llamamiento a «la cooperación y la coordinación».