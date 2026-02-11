Tarragona saca a licitación la reparación de la cubierta de la piscina de Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha publicado la licitación de las obras para arreglar la cubierta de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau, con un presupuesto base de 64.543,46 euros. El plazo para presentar propuestas finaliza el próximo 3 de marzo. La intervención quiere garantizar la seguridad de la instalación y asegurar el correcto funcionamiento de este equipamiento deportivo municipal.

La licitación llega después de detectar filtraciones de agua, deterioro de los materiales y problemáticas en los elementos de sujeción a la actual estructura. Los trabajos se enmarcan en el plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales que se lleva a cabo desde Tarragona Deportes. El plazo aproximado de ejecución de las obras es de cuatro semanas.