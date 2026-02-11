Sale a licitación la construcción del nuevo depósito municipal de vehículos de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha sacado a licitación este miércoles las obras para edificar el nuevo depósito municipal de vehículos, que se ubicará en el camino Viejo de Salou, s/n (PPU-13). La inversión prevista es de 706.626,94 euros (IVA incluido) y el plazo estimado de ejecución es de unos tres meses y medio.

El futuro equipamiento dispondrá de espacios pavimentados destinados al estacionamiento y maniobra de los vehículos retirados, así como de una oficina de atención al público adaptada y accesible. También incorporará cierre perimetral, control de acceso motorizado y un sistema de seguridad con videovigilancia e iluminación LED, entre otras prestaciones.

Actualmente, el depósito municipal de vehículos está situado en el Camino de la Ermita de la Salud número 2.