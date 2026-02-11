Los Reyes de España entregan al alcalde de Tarragona el Premio Nacional del Deporte

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha recibido este miércoles el Premio Nacional del Deporte otorgado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), un reconocimiento que distingue la ciudad como la que más ha contribuido a la promoción de la actividad deportiva al Estado durante el año 2024. El galardón lo han entregado los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, a partir de las 10.30 horas, y ha sido recogido por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

El alcalde ha ido acompañado del consejero de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler, y, durante la ceremonia de entrega de premios, el consistorio tarraconense ha compartido protagonismo con otros galardonados de primer nivel internacional como son la futbolista Aitana Bonmatí, los futbolistas Lamine Yamal y Rodrigo Hernández; y los atletas Maria Pérez y Álvaro Martín.

Imagen de familia de los galardonados por CSD con los Reyes de España.Casa Real

Después del acto Rubén Viñuales ha afirmado que «hoy es un día de mucho orgullo para Tarragona, ya que hemos recibido este premio que es un reconocimiento a un trabajo colectivo de toda la ciudad y sobre todo a un compromiso del Ayuntamiento y de la fuerza de nuestro tejido deportivo».

«El Consejo Superior de Deportes nos ha concedido este premio por ser la ciudad de España que más contribuyó a la promoción del deporte del año 2024, donde la ciudad acogió 56 citas deportivas y reunió a más de 36.000 deportistas y por ejemplo a nivel económico tuvo un impacto de cerca de 10 millones de euros», añade el alcalde tarraconense.

Rubén Viñuales saludando al Rey Felip VI.Casa Real

«La gente sabe que tenemos una firme apuesta por el fomento del deporte y también por el turismo deportivo que no frena y que genera muchísima riqueza en nuestra casa. Prueba de eso es que este 2025 pues ya se han superado las cifras del 2024 y en el 2026 será un año absolutamente histórico ya que tendremos el Tour de Francia, la Copa de la Reina Femenina Endesa, el Campeonato de Europa de Triatlón, los Juegos Special Olympics, entre muchos otros», ha reconocido satisfecho Viñuales.